"Bares für Rares"-Verkäufer lacht über 10.000-Euro-Gebot

Bei der beliebten ZDF-Trödelshow Bares für Rares sorgte ein ganz besonderes Gefährt für Aufsehen: ein selbst restaurierter Mini-Pickup aus dem Jahr 1970, präsentiert von Autoliebhaber Michael Dorra. Dieser hatte das Fahrzeug, das nie in Deutschland erhältlich war, über Jahre hinweg aufwendig hergerichtet und kam mit einer klaren Preisvorstellung von 18.000 Euro in die Sendung. Nachdem Experte Sven Deutschmanek (48) den Wert des Oldtimers jedoch mit 15.000 Euro taxiert hatte, schien der Verkäufer bereit, den Mini an die Händler abzugeben. Doch als anschließend im Händlerraum das Höchstgebot bei 10.000 Euro lag, war für Michael der Spaß vorbei.

Trotz des großen Interesses der Händler und ihrer Begeisterung für das seltene Fahrzeug wollte keiner der Bieter mehr als 10.000 Euro zahlen. Michael, der vom niedrigen Gebot sichtlich enttäuscht war, machte keinen Hehl aus seiner Unzufriedenheit und erklärte, dass er keinesfalls unter seinem Wunschpreis verkaufen werde. "Für weniger als 18.000 Euro blutet mir das Herz", gab der Oldtimer-Fan zu verstehen – und verabschiedete sich schließlich ohne Verkauf. Dieses Verhalten wurde von einigen als Regelabweichung angesehen, da der Verkäufer sich grundsätzlich auf die Verhandlungen einlassen sollte. Die Händler konnten ihn nicht umstimmen, und auch die Einschätzung des Experten ließ Michael unkommentiert.

Für den Mini-Pickup ging es somit wieder zurück in Michaels Garage. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Verkäufer bei "Bares für Rares" mit hohen Erwartungen kommen, doch nur selten enden die Verhandlungen so abrupt. Michael Dorra, der nicht nur ein Faible für Autos, sondern auch handwerkliches Geschick beweist, hat mit seiner Entscheidung klar gezeigt, dass er sich nicht auf Kompromisse einlassen will. Der rustikale Oldtimer dürfte für ihn nicht nur ein Hobby sein, sondern auch ein Stück Herzblut, das er für keinen geringeren Betrag hergeben wollte. Ob der Mini eines Tages einen Abnehmer finden wird, bleibt offen – doch die TV-Erfahrung wird sicherlich in Erinnerung bleiben.

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler

ZDF / Frank W. Hempel Dr. Friederike Werner, Dr. Bianca Berding, Horst Lichter, Wendela Horz, Detlev Kümmel

