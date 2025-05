Traum geplatzt: "Bares für Rares"-Kandidat geht leer aus

Stephan Grünhäuser aus Köln hat bei seinem Besuch in der beliebten ZDF-Sendung Bares für Rares auf einen lukrativen Verkauf gehofft. Der Eventmanager brachte einen rund 300 Jahre alten Globus zu Horst Lichter (63) nach Pulheim, in der Hoffnung, mit einem satten Gewinn nach Hause zu gehen. Zu Beginn attestierte Experte Sven Deutschmanek (48) dem historischen Stück im Idealfall einen Wert von 20.000 Euro – doch schon während der Begutachtung kam die Enttäuschung: Einige Elemente, etwa das Gestell, waren nachträglich ersetzt worden. Das minderte den Wert erheblich. Dennoch durfte Stephan auf Empfehlung des Experten mit der Händlerkarte weiterziehen, denn im besten Fall schien noch ein Verkaufspreis von bis zu 6.000 Euro möglich.

Doch im Händlerraum kam es ganz anders als gedacht. Dort traf Stephan auf die bekannten Trödelspezialisten rund um "Waldi" – doch echtes Interesse am alten Globus war Mangelware. Die Händler zeigten sich zwar neugierig, wollten jedoch nicht ansatzweise den möglichen Höchstpreis bezahlen. Ihr letztes Angebot blieb bei 3.500 Euro stehen, womit der Kölner für sich einen Schlussstrich zog: Zu diesem Preis wollte er sich von seinem lang gehüteten Schatz nicht trennen. Schweren Herzens verließ er die Sendung schließlich unverrichteter Dinge – ohne Geld, aber mit einer neuen Erfahrung im Gepäck.

Die große Popularität von "Bares für Rares" sorgt immer wieder für Fragen rund um die Echtheit der Abläufe. Wie kürzlich bekannt wurde, finden die Expertisen tatsächlich erst in der Sendung statt – Händler und Experten bleiben zudem in getrennten Hotels, um einen Austausch über die Objekte auszuschließen. Auch wenn bei Stephan diesmal kein Deal zustande kam, ist das keine Seltenheit: Immer wieder kehren Verkäufer ohne den erhofften Geldsegen nach Hause zurück. Viele Fans verfolgen dennoch regelmäßig mit Spannung, wie sich Hobbytrödler und Händler in der Show duellieren – getreu dem Motto: Alles kann, nichts muss. Für Stephan dürfte die Teilnahme trotz des ausbleibenden Verkaufs ein unvergessliches Erlebnis geblieben sein.

ZDF / Sascha Baumann Horst Lichter, Moderator von "Bares für Rares"

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler

