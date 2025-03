Hund von AnNa R. wich ihr bis zum Tod nicht von der Seite

Die Nachricht vom Tod der Rosenstolz-Sängerin AnNa (✝55) R. hat bei Fans und Weggefährten große Bestürzung ausgelöst. Die Musikerin wurde im Alter von nur 55 Jahren tot in ihrer Berliner Wohnung gefunden. Ihr treuster Begleiter, der Mischlingshund Emil, wich ihr offenbar bis zuletzt nicht von der Seite. Das berichtet Bild. Am Sonntagabend, nachdem Nachbarn den Notruf alarmiert hatten, entdeckten die herbeigerufenen Einsatzkräfte die Musikerin und ihren Hund in der Wohnung. Die genaue Todesursache bleibt bisher ungeklärt, die Berliner Staatsanwaltschaft hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

AnNa R., die ihren vierbeinigen Freund Emil über die Tierhilfe Montenegro adoptiert hatte, zögerte nie, ihre Liebe zu Tieren zu zeigen. Emil war nicht nur ihr täglicher Begleiter bei Spaziergängen durch ihren Berliner Kiez, sondern auch ein fester Bestandteil ihres kreativen Schaffens. Das Cover ihres letzten Albums "KÖNIG:IN" zierte ein Foto von ihm – ein Symbol dafür, wie bedeutsam die Bindung zwischen den beiden war. Die Fans der Sängerin hatten Emil längst ins Herz geschlossen und machten sich nach ihrem Tod Sorgen um ihren Vierbeiner. Ihr Manager versicherte aber gegenüber dem Blatt: "Emil ist gut versorgt und bei Freunden von AnNa untergekommen."

Die traurigen Nachrichten von AnNas Tod waren am Montag öffentlich geworden. Obwohl die genauen Umstände ihres Ablebens bisher noch ungeklärt sind, kamen nach und nach weitere Details ans Licht. So hieß es zunächst, dass die Musikerin bereits einen Tag vor dem Auffinden ihrer Leiche tot gewesen sei. Wie die Ermittler laut Berliner Morgenpost vor wenigen Stunden bekannt gaben, soll sie aber schon länger in der Wohnung gelegen haben, bevor sie entdeckt wurde: "Mindestens schon ein paar Tage." Ihr Hund hat demnach wohl einige Zeit an der Seite seines geliebten Herrchens ausgeharrt.

Getty Images AnNa R. im Oktober 2006

Instagram / anna_r_offiziell AnNa R., deutsche Sängerin

