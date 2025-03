Realistisch: Alec Baldwins Realityshow ist nicht inszeniert

Alec Baldwin (66) und seine Frau Hilaria Baldwin (41) gewähren der Öffentlichkeit mit ihrer neuen Realityshow "The Baldwins" tiefe Einblicke in ihr Familienleben – und das ausgerechnet während einer schwierigen Zeit im vergangenen Jahr. Die Kameras begleiteten sie ab Juni 2024, nur einen Monat bevor Alec sich wegen des tragischen Vorfalls beim Filmdreh zu "Rust" vor Gericht verantworten musste. Der Schauspieler war im Oktober 2021 angeklagt worden, nachdem eine Requisitenwaffe an seinem Set versehentlich abgefeuert wurde und die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) tödlich traf. Trotz laufender rechtlicher Auseinandersetzungen meisterten Alec und Hilaria im Zentrum der Serie ihren Familienalltag mit sieben Kindern.

Während eines Events in New York sprach Alec gegenüber dem Magazin People darüber, wie es war, die Show in dieser turbulenten Zeit zu drehen. Er erklärte, dass das Gezeigte nicht inszeniert sei: "Es ist authentisch, wie wir leben. Unsere Kinder sind wie ein kleines Team, die lieber zu Hause beisammen sind als woanders." Das Projekt sei Hilaria besonders wichtig gewesen. Für sie sei es eine Möglichkeit gewesen, die Familie in einer chaotischen Phase festzuhalten. "Es war eine surreale und hektische Zeit, aber rückblickend bin ich dankbar, dass wir uns darauf eingelassen haben", so die Unternehmerin. Die Serie zeige nicht nur die Herausforderungen, sondern auch die enge Bindung der Familie während der intensiven Monate.

Abseits der Dreharbeiten lastet der Vorfall von 2021 weiterhin schwer auf Alec. Er offenbarte in Interviews, dass er mit Schuldgefühlen kämpft und die Ereignisse auch privat ein großes Thema blieben. Hilaria teilte in einer Episode der Show, dass ihr Mann oft sage, er würde gerne mit Halyna tauschen, um ihren Tod ungeschehen zu machen. Dennoch würden sie sich beide darauf konzentrieren, in die Zukunft zu blicken, betont Hilaria. Alec versucht, mit verschiedenen rechtlichen Schritten Verantwortung und die Last des Vorfalls gerecht aufzuteilen. Die Familie fand dabei offenbar auch in ihrem Zusammenhalt eine Quelle der Stärke, wie die Serie eindrucksvoll zeigt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec Baldwin mit seiner Familie, 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin im Juli 2024

Anzeige Anzeige