Gibt es etwa eine neue Liebe in seinem Leben? The (32) Weekend begeistert seine Fans regelmäßig mit Megahits. Was sein Liebesleben betrifft, ist der Musiker jedoch weniger freigiebig. Im vergangenen Herbst wurde über eine Liaison mit der Schauspielerin Angelina Jolie (46) spekuliert – bestätigt haben beide jedoch nie etwas. Jetzt tauchte ein Video auf, das den Sänger in den Armen einer ganz anderen Frau zeigt: Ist das etwa The Weeknds neue Partnerin?

Der kurze Clip, der dem US-Nachrichtenportal TMZ vorliegt, zeigt eine Szene von der Geburtstagsfeier des "Blinding Lights"-Interpreten. Die Fete stieg in einem angesagten Club in Las Vegas. Die Aufnahmen zeigen The Weeknd eng umschlungen mit der DJane Simi Khadra knutschen. Ob die beiden künftig gemeinsam durchs Leben gehen, ist indes nicht bekannt.

Um die beiden ranken sich bereits seit einiger Zeit Liebesgerüchte. Wie eine Quelle kürzlich gegenüber E! News verriet, soll daran aber nichts dran sein: Demnach sei die Beziehung der zwei nicht romantisch, sondern rein freundschaftlich.

Instagram / simihaze Simi Khadra im Februar 2022

Getty Images The Weeknd bei den 2021 Billboard Music Awards

Instagram / simihaze Simi Khadra im November 2021

