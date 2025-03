Alec Baldwin erwägt, Karriere für seine Familie aufzugeben

Alec Baldwin (66) hat in einem Interview für die neueste Episode seiner Realityshow über seine Prioritäten gesprochen. In "The Baldwins" offenbarte der "Rust"-Star, dass er derzeit keine Pläne habe, zu seiner aktiven Schauspielkarriere zurückzukehren. Auf die Frage, ob er Projekte in Arbeit habe, antwortete Alec: "Die Antwort ist kein Film, keine Fernsehsendung und kein Theaterstück" – obwohl nichts dagegen spreche. "Was ich gerade mache, ist, meine Kinder zu erziehen", sagte er, während er mit den kleinen Rackern im Garten spielte. Alec und seine Frau Hilaria Baldwin (41) haben sieben gemeinsame Kinder, dazu kommt noch Ireland Baldwin (29), seine Tochter aus der Ehe mit Kim Basinger (71). Mit dieser Entscheidung wolle er sich voll und ganz auf seine Familie konzentrieren und dem Beruf vorerst den Rücken kehren.

In dem Interview erklärte Alec, dass er den Wunsch habe, keine wichtigen Momente im Leben seiner Kinder zu verpassen, ein Fehler, den viele seiner Freunde in der Unterhaltungsindustrie bereuten. "Ich will später nicht zurückblicken und bedauern, dass ich diese Zeit verpasst habe", so der "30 Rock"-Star. Der Schauspieler betonte, dass er das Glück habe, seine Kinder in einem späten Lebensabschnitt zu haben, was es ihm ermögliche, bewusster mit seiner Zeit umzugehen. Die Realityshow der Familie, die schnell ein Erfolg wurde, gibt Einblicke in diesen neu priorisierten Alltag. Ob es eine zweite Staffel geben wird, ließ Alec im Gespräch mit People schmunzelnd offen, da laut seiner Aussage die Kinder "schon höhere Gagen fordern".

Alec, der bereits Großvater ist, und Hilaria sind seit 2012 verheiratet. Das Paar teilt seine Zeit zwischen Arbeit und Kindern – mittlerweile mit einem klaren Fokus auf Letztere. Die beiden scheinen ein eingespieltes Team zu sein, das sich liebevoll um die kleinen Baldwins kümmert. Alec, der aus einer Schauspielerdynastie stammt, scheint diese familiäre Hingabe auch als Chance zu sehen, einen Ausgleich zu seinem turbulenten Leben als Hollywoodstar zu schaffen. Vor allem in den dramatischen Jahren nach dem Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) am Set des Films "Rust". Hilaria, die vor allem als Yoga-Lehrerin und Autorin bekannt wurde, teilt ebenfalls regelmäßig Einblicke in das Leben mit der Großfamilie und macht dabei deutlich, wie wichtig ihr der Zusammenhalt ist.

Instagram / hilariabaldwin Alec Baldwin, Hilaria und ihre Kids posieren als "Wo ist Walter?"

Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwin mit ihrer Tochter Holland und ihrem Papa Alec Baldwin im Mai 2024

