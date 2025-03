Hilaria Baldwin zieht Bilanz zu ihrer spontanen Realityshow

Hilaria Baldwin (41) und Ehemann Alec Baldwin (66) haben sich nach dem Start ihrer TLC-Dokuserie "The Baldwins" mit persönlichen Einblicken in ihr Leben geäußert. Im Mittelpunkt der Realityshow stehen die täglichen Herausforderungen des Ehepaars, das sieben gemeinsame Kinder hat. Alec brachte zudem Tochter Ireland (29) aus einer früheren Beziehung mit Kim Basinger (71) in die Ehe. Die Idee für das Projekt entstand kurz nach Alecs viel beachtetem Skandal am Set des Films "Rust", bei dem eine Kamerafrau tragisch ums Leben kam. Gegenüber Us Weekly gab Hilaria nun zu: "Wir haben da nicht wirklich viel nachgedacht, aber genau das macht es so roh und wahr." Gleichzeitig betonte sie, wie dankbar sie für die Zusammenarbeit mit dem Produktionsteam sei.

Die Dreharbeiten seien für die ganze Familie eine positive Erfahrung gewesen, erklärte Hilaria weiter. Auch Alec, der sich laut eigener Aussage bei den kreativen Entscheidungen größtenteils zurückgehalten habe, äußerte sich humorvoll über die Realityserie: "Ich hatte eigentlich kein Mitspracherecht. Meine Frau und die anderen haben mich einfach überall hingeschubst." Dabei adressierte Alec auch mögliche Kritik an ihrem Schritt ins Reality-TV mit einer gewissen Leichtigkeit: "Es macht uns Spaß, und das ist, was zählt." Ob es eine zweite Staffel der Serie geben wird, ließ das Paar offen, obwohl Hilaria andeutete, dass es durchaus möglich sei.

Hilaria und Alec scheinen gut darin zu sein, Berufs- und Familienleben zu verbinden. Alec, der für seine langjährige Schauspielkarriere bekannt ist, und Hilaria, die sich als Yogalehrerin und Influencerin etabliert hat, wirken trotz der vergangenen Turbulenzen wie ein eingespieltes Team. Das Paar, das seit 2012 verheiratet ist, nahm sich zuletzt auch eine kleine gemeinsame Auszeit, um an der Wiedereröffnung des ikonischen Planet Hollywood in New York teilzunehmen. Alec erinnerte sich dabei an die Anfangszeit der Restaurantkette: "Ich war schon beim Original dabei – es ist toll, dass so etwas wiederbelebt wird." Die beiden scheinen das Hier und Jetzt offenbar in vollen Zügen zu genießen und die Dinge entspannt auf sich zukommen zu lassen – und das funktioniert offensichtlich bestens.

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin im Februar 2025

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im Dezember 2024

