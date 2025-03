Coupleontour-Ina wehrt sich nach Tod ihrer geliebten Mutter

Ina (28) von Coupleontour macht aktuell eine schwere Zeit durch. Die Influencerin musste sich von ihrer Mutter verabschieden, die vor einigen Tagen an den Folgen einer Krebserkrankung verstarb. Auf Instagram nehmen sich offenbar einige Nutzer das Recht heraus, über die Art und Weise zu urteilen, wie Ina trauert. Demnach bekomme die Netz-Bekanntheit vermehrt Nachrichten wie: "Ina, du trauerst nicht richtig." Diese Vorwürfe möchte sie nicht auf sich sitzen lassen und wehrt sich nun in einem langen Statement gegen diese Aussagen. "Ich muss sagen, dass mir solche Vorwürfe nahegehen. Ich kann nicht verstehen, warum es nur 'richtige' Trauer wäre, wenn ich meinen Schmerz nach außen zeigen würde", heißt es unter anderem unter ihrem Beitrag.

Sie appelliert an ihre Community, die Trauerweise von Menschen nicht zu beurteilen. Es gebe kein Richtig oder Falsch. Wie sehr Ina leidet, verdeutlicht sie mit folgenden Worten: "Ich zerreiße innerlich fast jede Sekunde, weil ich meine Mama so sehr vermisse und mir der Verlust unfassbar wehtut. [...] Es vergeht nicht ein Tag, in dem ich nicht bitterlich weine, manchmal in Fabis Armen, manchmal in ein Kissen und manchmal, während ich unter der Dusche oder an der Ampel stehe." Doch Ina weiß, dass die Seele ihrer geliebten Mama weiterhin an ihrer Seite ist. Beispielsweise in Form einer immer wiederkehrenden Taube, wie Ina berichtet.

Im vergangenen Dezember machte Ina die dramatische Nachricht, dass ihre Mama an Krebs erkrankt ist, im Netz öffentlich. Sie berichtete, dass sie Lungenkrebs habe und das bereits im Endstadium. Vor rund zwei Wochen machte die 28-Jährige dann den Tod ihrer Mutter publik. "Liebste Mama, seit gestern früh bist du an einem besseren Ort und musst keine Schmerzen mehr erleiden", hieß es unter anderem in einem langen Text auf Social Media.

Instagram / inaontour Inaontour mit ihrer Mama

Instagram / inaontour Inaontour mit ihrer Mama

