Justin Timberlake erntet nach modischem Pennis-Fauxpas Spott

Justin Timberlake (43) sorgt derzeit nicht nur mit seiner Musik für Schlagzeilen, sondern auch mit einer unfreiwilligen Bühnenpanne. Während eines Konzerts seiner laufenden "The Forget Tomorrow World Tour" in Nashville trug der 43-jährige Sänger für eine akrobatische Bühnenshow einen auffälligen Gurt, der den Intimbereich des Musikers gnadenlos zusammenpresste. Unter der eingeschnürten Hose zeichneten sich deshalb Justins Genitalien eindeutig ab, was er zwar durch seinen Pullover zu kaschieren versuchte – vergeblich. Ein Fan-Video der unangenehmen Situation ging auf TikTok viral.

Das TikTok-Video mit Justins peinlicher Performance zum Song "Mirrors" löste im Netz unterschiedliche Reaktionen aus. Einige Nutzer bedauerten ihn und wunderten sich über die missglückte Kostümwahl. "Niemand hat ihm das während der Proben gesagt? Uff", schrieb ein User. Anderen nutzten hingegen die Gelegenheit für spöttische Kommentare. Besonders ein vermeintliches Zitat seiner Ex-Freundin Britney Spears (43), in dem sie sich über seine Männlichkeit lustig machte, tauchte vermehrt in der Kommentarspalte des Videos auf.

Justin, der seine Karriere als Kinderstar in der Show "The Mickey Mouse Club" begann und später als Mitglied von *NSYNC weltberühmt wurde, ist ansonsten für seine stilsicheren Bühnenauftritte und makellosen Performances bekannt. Seine Tournee wäre bereits im Juni um ein Haar ins Wanken geraten, als Justin wegen Trunkenheit am Steuer Polizeibekanntschaft machte. Es ist nicht sein erster viraler Moment – bereits wegen seiner Beziehung zu Britney oder dem Super Bowl-Auftritt mit Janet Jackson (58) stand er im Fokus der Medien.

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake, 2023

Getty Images Janet Jackson und Justin Timberlake beim Superbowl

