Kanye West glaubt, wegen seiner Tweets ermordet zu werden

Der US-amerikanische Rapper Kanye West (47) schreibt derzeit fast täglich neue Negativschlagzeilen. Der Ex-Mann von Kim Kardashian (44) nutzt seinen X-Account, um umstrittene und oft menschenverachtende Glaubenssätze zu verbreiten. Dass er damit Menschen sehr verärgert, scheint dem Musiker klar zu sein. Das zeigt zumindest sein neuester Post auf der Plattform. In einer Textnachricht, deren Screenshot er nun veröffentlicht, äußert Kanye eine böse Vorahnung. "Ich glaube, dass ich innerhalb der nächsten Woche wegen meiner Posts ermordet werden könnte", schreibt er in der Nachricht.

Sein Chatpartner redet ihm gut zu. "Nein. [...] Du wirst leben!", lautet die Antwort. Doch im Titel des Beitrags macht Kanye seine Einstellung zum Thema unmissverständlich deutlich. "Je früher sie mich töten, desto größer werde ich sein", schreibt der "Runaway"-Interpret. Das ist nicht die erste Kontroverse, die Kanye in dieser Woche startet. Vor wenigen Tagen veröffentlichte der Musiker Textnachrichten zwischen ihm und seiner Ex-Partnerin Kim. In diesen drohte er der Unternehmerin sinngemäß mit "Krieg".

Auslöser der Streitigkeit zwischen den Ex-Partnern war die Musikkarriere ihrer gemeinsamen Tochter North West (11). Am vergangenen Samstag veröffentlichte Kanye den Song "Lonely Roads Still Go to Sunshine" auf dem Onlineportal. In diesem wirkte nicht nur seine Tochter North, sondern auch der derzeit inhaftierte Musikmogul P. Diddy (55) mit. Kim wollte die Veröffentlichung des Songs zum Schutz ihrer Tochter verhindern. Laut TMZ will sie nicht, dass die Elfjährige mit dem in Ungnade gefallenen Diddy in Verbindung gebracht wird. Doch Kanye setzte sich über Kims Wunsch hinweg und wütete im Anschluss auf der Social-Media-Plattform gegen die Mutter seiner vier Kinder.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Kanye West und North West im Jahr 2015