Kim sauer: Kanye West released Song mit North und P. Diddy

Kanye West (47) hat am vergangenen Samstag auf der Plattform X ein neues Lied veröffentlicht, das den Titel "Lonely Roads Still Go to Sunshine" trägt. In dem Song ist auch seine elfjährige Tochter North West (11) zu hören, die eine kurze Passage rappt. Besonders brisant: Neben ihr wirken auch P. Diddy (55), dessen Sohn Christian "King" Combs und die Künstlerin Jasmine Williams an dem Track mit. Kim Kardashian (44), die Mutter von North, setzte sich offenbar juristisch dafür ein, die Veröffentlichung zu verhindern, da sie Konsequenzen für ihre Tochter befürchtete, sollte sie in Verbindung mit Diddy gebracht werden. Trotzdem gelang es Kanye, das Lied online zu stellen.

Das Lied, das mit einer scheinbar echten Aufnahme von Diddys Stimme beginnt, sorgt für Aufsehen. In dem Telefonat, das zu Beginn des Songs eingebaut ist, bedankt sich die Stimme, die Diddy zu gehören scheint, bei Kanye für dessen Unterstützung, während er in Untersuchungshaft sitze. Diddy sieht sich derzeit schwerwiegenden Vorwürfen des Menschenhandels und anderer Verbrechen ausgesetzt. Kim, die Namensrechte ihrer Tochter besitzt, hatte Berichten zufolge in dieser Situation große Sorge darum, dass North mit diesen rechtlichen Problemen in Verbindung gebracht werden könnte. Bereits vor der Veröffentlichung hatte Kanye laut TMZ angebliche Textnachrichten mit Kim veröffentlicht, in denen es zu einem hitzigen Streit zwischen den Ex-Ehepartnern kam. Darin drohte Kanye sinngemäß mit "Krieg", sollte Kim auf ihren Standpunkt beharren.

Die angespannte Beziehung zwischen Kim und Kanye geriet nach ihrer Scheidung immer wieder in die Schlagzeilen, vor allem wenn es um die gemeinsamen Kinder ging. Die beiden haben insgesamt vier Kinder, wobei North als ältestes Kind bereits einige Male öffentlich auftrat, unter anderem in Videoproduktionen ihres Vaters. Kanye, der in den letzten Monaten immer wieder durch kontroverse Handlungen und Aussagen auffiel, bezeichnete Diddy in dem Song als eine "Vaterfigur", was erneut Kims Besorgnis um den Einfluss ihres Ex-Mannes auf die Kinder unterstreicht. Auch vergangene Versuche, den Kontakt der Kinder zu Kanye zu regulieren, sorgten immer wieder für Konflikte und mediale Aufmerksamkeit.

Getty Images P. Diddy und Kanye West performen 2016 in New York

Getty Images Kim Kardashian West, Kanye West und North West im Jahr 2015

