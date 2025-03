Prinzessin Kate äußert sich humorvoll zu Prinz Williams Bart

Während der diesjährigen Feierlichkeiten zum St. Patrick's Day in der Wellington Barracks in London sorgte Prinzessin Kate (43) mit einer charmanten Bemerkung für Lacher, wie das Magazin Hello! berichtet. Die Ehefrau von Prinz William (42) hatte sich während der Veranstaltung Zeit genommen, um mit den Irish Guards zu plaudern. Besonders eine lockere Bemerkung über den Bart ihres Ehemannes zog die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf sich. "Ich bin mir nicht sicher, wie lange er ihn behalten wird", scherzte die Prinzessin mit einem Zwinkern und deutete damit an, dass sie dem neuen Look ihres Mannes durchaus skeptisch gegenübersteht. Kate, die in einem eleganten grünen Mantel und einem passenden Hut erschien, hatte für die Soldaten und ihre Familien sogar eine großzügige Geste eingeplant: Sie setzte Geld hinter die Bar, damit alle auf den Tag anstoßen konnten.

Neben der Unterhaltung über Williams Bart teilte Kate auch persönliche Einblicke in das Familienleben der Royals. Sie sprach darüber, dass die Familie kürzlich von London nach Windsor gezogen sei, um mehr Platz und Natur für sich und die drei Kinder, George (11), Charlotte (9), die nicht sehr begeistert von dem Bart ihres Vaters war, und Louis (6), zu haben. "Wir sind momentan in Windsor", erzählte sie einem der Anwesenden. "Wir waren in London, aber wir sind für mehr Grünfläche umgezogen. Es ist nah genug an London, nicht zu weit weg." Dieser Schritt wurde bereits vor einiger Zeit bekannt, aber Kates entspannte Art im Gespräch verlieh den Ausführungen eine besonders persönliche Note. Die herzliche Atmosphäre im Sergeants' Mess unterstrich einmal mehr, wie nahbar Kate auch bei offiziellen Anlässen auftritt.

Interessant ist, dass Prinz William immer mal wieder mit einem Bart zu sehen war – vor allem während seiner Zeit in der Armee trug er den Look gerne. Es scheint jedoch, dass auch Kate bei solchen Entscheidungen ein Wörtchen mitzureden hat. Der ehemalige Kommunikationssekretär des Prinzen, Jason Knauf, äußerte sich dazu kürzlich in einem Interview und verriet: "Wenn sie ihn nicht mögen würde, wäre er nicht da – ich kann das sicher sagen." William selbst scheint eine klare Meinung zu seiner Gesichtsbehaarung zu haben: "Es ist da. Ich habe einen Bart. Keine weiteren Diskussionen." Ob der Bart bleibt oder doch nur ein Modeexperiment des Prinzen bleibt, wird die Zeit zeigen. Kate jedenfalls nahm das Thema mit ihrem gewohnt trockenen Humor auf.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate bei einem Unternehmensbesuch in Norwegen

Getty Images Prinz William, März 2025

