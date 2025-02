Das dachte Prinzessin Kate wirklich über Williams neuen Bart

Prinz William (42) überraschte im Jahr 2024 mit einer neuen Optik: Zum ersten Mal seit mehreren Jahren zeigte sich der Thronfolger mit einem Bart. Damit löste er vor allem bei Fans Begeisterung aus. Viele bezeichneten den Look als "heiß" und hofften, dass der Prinz von Wales die Gesichtsbehaarung beibehalten würde. Doch eine entscheidende Frage blieb im Raum: Was hielt Ehefrau Prinzessin Kate (43) von der Veränderung? Wie Daily Mail berichtet, verriet der ehemalige Berater Jason Knauf im Interview mit der australischen Sendung "60 Minutes", dass sie den neuen Look ihres Mannes befürwortet habe: "Wenn sie es nicht mögen würde, dann wäre er nicht da", sagte er.

Doch nicht alle im royalen Umfeld teilten die Begeisterung. Sogar eine emotionale Reaktion gab es – von unerwarteter Seite: Prinzessin Charlotte (9), die Tochter des Paares, brach in Tränen aus, als sie ihren Vater das erste Mal mit Bart sah. William erklärte damals: "Ich bekam einen Wasserfall von Tränen, als ich ihn zum ersten Mal stehen ließ." Er rasierte ihn daher zunächst ab, wagte jedoch später einen zweiten Anlauf und überzeugte Charlotte. Diese kleine Änderung in Williams Erscheinungsbild symbolisierte eine Abkehr von den traditionellen und eher konservativen Vorgaben der royalen Familie, die einen cleanen Look bevorzugt.

Jason, der von 2015 bis 2021 für William und Kate arbeitete, bot in der Dokumentation weitere Einblicke in das Leben der Royals. Neben lustigen Anekdoten, wie einem beinahe verlorenen Pressebrief zur Geburt von Charlotte, hob er hervor, wie humorvoll William sein kann. Bei Jasons Abschied habe der Prinz sogar eine humorvolle "Roast"-Rede organisiert, in der er die Fehler seines Mitarbeiters aufgriff. Jason stand nicht nur William nah, auch über Herzogin Meghans (43) Mobbing-Skandal packte er aus. Seine Anekdoten verdeutlichen, wie nah sich die Familie und ihr Berater standen, und werfen zugleich ein persönliches Licht auf den zukünftigen König, der auch hinter den Kulissen mit Humor und Menschlichkeit beeindruckt.

Getty Images Prinz William, November 2024

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Louis und Charlotte

