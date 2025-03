Barack Obama ist stolz auf den Podcast seiner Frau Michelle

Michelle Obama (61) und ihr Bruder Craig Robinson (53) haben ein neues Projekt und erobern damit bereits die Herzen der Zuhörer: Der Podcast mit dem Namen "IMO with Michelle Obama and Craig Robinson" ist am 12. März gestartet. In den ersten Episoden sprachen die beiden offen über persönliche Themen wie das Leben der ehemaligen First Lady im Weißen Haus, den Umgang mit Gerüchten und darüber, wie ihre Kinder im Rampenlicht aufgewachsen sind. Besonders stolz auf das Projekt zeigte sich nun ihr Ehemann, der ehemalige US-Präsident Barack Obama (63), der seine Frau und ihren Bruder via Instagram unterstützte. "So stolz auf Michelle und Craig für ihren neuen Podcast! Man kann Michelle nicht verstehen, ohne ihre Familie zu verstehen", schrieb Barack in einem Beitrag und ermunterte alle, sich den Podcast anzuhören.

Michelle selbst erklärte in einem Statement auf Instagram, dass sie mit dem Podcast nicht nur über persönliche Einblicke sprechen, sondern auch die aktuellen Herausforderungen des Lebens thematisieren möchte. Der Fokus soll auf alltäglichen Themen liegen, wie dem Balanceakt zwischen Familie, Arbeit und den eigenen Zielen. "Craig ist die Person, an die ich mich immer wende, wenn ich etwas auf dem Herzen habe", schrieb sie ‒ und machte damit deutlich, dass ihr Bruder der ideale Partner für dieses Projekt ist. Der Podcast soll humorvoll, ehrlich und bereichernd sein und dabei auch Gäste einladen, wie in der zweiten Folge etwa die Schauspielerin Issa Rae. Mit der dritten Folge, in der Seth (42) und Lauren Rogen zu hören sind, zeigt sich, dass auch prominente Meinungen Teil des Formats sind.

Das enge Band zwischen Michelle und Craig stammt aus einer liebevollen Kindheit, die die beiden gemeinsam verbrachten. Die ehemalige First Lady spricht oft davon, wie wichtig ihr Bruder für sie ist und welchen Einfluss er auf ihr Leben hatte. Während ihre Zeit im Weißen Haus sie ins öffentliche Leben stellte, sehnt sich Michelle heute nach einem direkten Austausch mit Menschen – ein Wunsch, den sie nun mit dem Podcast umsetzt. Fans loben die Idee und betonen, wie es Michelles warme und ehrliche Stimme schafft, viele zu inspirieren.

Getty Images Michelle Obama und Bruder Craig Robinson 2019 in Chicago während eines Events der Obama Foundation

Getty Images Michelle Obama im Oktober 2024

