Kanye West betitelt seine Netz-Ausraster als "therapeutisch"

Der US-Rapper Kanye West (47) sorgt erneut für Aufsehen mit einer Reihe von kontroversen Posts auf der Social-Media-Plattform X. Der Musiker bezeichnet seine jüngsten Ausbrüche selbst als "therapeutisch" und erklärt, sich durch das Veröffentlichen seiner Gedanken besser verstanden zu fühlen. In einem Video-Update, das er auf seiner Open-X-Seite veröffentlichte, berichtet Kanye zudem, dass ihm "bekannte Gesichter" an seine Tür geklopft hätten, um ihn zu einer Art Rückzug oder "Retreat" zu überreden – doch der genannte Ort stellte sich laut Kanye als Krankenhaus heraus. Der Vorfall kam nur Stunden, nachdem Kanye unter anderem einen mittlerweile gelöschten Post über Beyoncé (43) und Jay-Z (55) veröffentlichte.

In seinem mittlerweile viral gegangenen Video erklärt Kanye, dass Menschen oft annehmen würden, finanzieller Erfolg schließe persönliche Probleme aus. "Es ist ein Schlag ins Gesicht", sagt er und beklagt sich darüber, dass er trotz seines Wohlstands in wichtigen familiären Angelegenheiten wie bei der Erziehung seiner Kinder kein Mitspracherecht habe. Außerdem äußert sich der Rapper zu seinem umstrittenen Post, in dem er ein "verstörendes" Bild seiner jüngsten Tochter teilte, was große Empörung hervorrief. Kurz darauf seien – laut Kanye – Personen aus seinem Umfeld aufgetaucht, um ihm Hilfe anzubieten.

Kanye polarisiert nicht nur durch seine Musik, sondern vor allem durch seine regelmäßigen Ausraster in der Öffentlichkeit. Der vierfache Vater, der einst als einer der einflussreichsten Rapper der Welt galt, sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen, die nicht viel mit seiner musikalischen Arbeit zu tun hatten. Seit der Trennung von seiner Ex-Frau Kim Kardashian (44) geriet der 24-fache Grammy-Gewinner immer wieder durch persönliche Krisen in den Fokus der Medien. Fans und Wegbegleiter hoffen, dass der Musiker irgendwann wieder zu seiner früheren Form zurückfindet. "Menschen denken, mit Geld hat man keine Probleme – das stimmt einfach nicht", erklärt er in seinem Video und macht deutlich, wie sehr er in der Öffentlichkeit zwischen künstlerischem Genie und persönlicher Zerbrechlichkeit schwankt.

Getty Images Kanye West, Februar 2025

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West, August 2016

