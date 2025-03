Kim Kardashian hat die Nase voll von Ex Kanyes Ausrastern

Kim Kardashian (44) hat endgültig genug von den verbalen Entgleisungen ihres Ex-Mannes Kanye West (47). Der Rapper sorgt derzeit beinahe täglich mit geschmacklosen Texten auf der sozialen Plattform X für Schlagzeilen. Kim soll "schockiert und angewidert" von den Äußerungen sein – die Mutter seiner vier Kinder zieht nun die Reißleine. "Kim hat genug und versucht gar nicht mehr, vernünftig mit Kanye zu kommunizieren", verrät ein Insider gegenüber Page Six.

Das Verhältnis von Kim und Kanye, die seit 2022 getrennte Wege gehen, gilt seit längerem als zerrüttet. Vor Kurzem sorgte ein weiteres Drama für Chaos: Kanye veröffentlichte ohne Kims Zustimmung einen Song, auf dem ihre älteste Tochter North West (11) mitwirkte. In ihrer Scheidungsvereinbarung hatten sich die beiden auf gemeinsame Entscheidungsbefugnisse für ihre Sprösslinge geeinigt – der "Black Skinhead"-Interpret hielt sich jedoch nicht an die Absprache. Berichten zufolge soll die The Kardashians-Bekanntheit eine Notfallanhörung angestoßen haben, um die Veröffentlichung noch zu stoppen, doch Kanye widersetzte sich. Nicht zuletzt sorgte die Wahl seiner Kollaborationspartner – darunter Sean Combs alias P. Diddy (55), der aktuell wegen zahlreicher Sexualdelikte in Untersuchungshaft sitzt – für zusätzlichen Unmut seitens Kim.

Was seine Streitigkeiten mit Kim angeht, zeigt Kanye wenig Einsicht. Immer wieder zerrt er private Konflikte in die Öffentlichkeit. So nahm er kürzlich scheinbar auf das Song-Drama Bezug, indem er auf X klarstellte: "Der Mann trifft die endgültige Entscheidung." Zudem veröffentlichte er Screenshots, die private Chat-Nachrichten zwischen ihm und seiner Ex-Frau zeigen. Für Kim hat der Zoff wohl ein unerträgliches Niveau erreicht – laut Berichten von TMZ denke sie wohl ernsthaft darüber nach, Kanye das Sorgerecht zu entziehen.

