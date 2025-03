Marc Eggers vermisst seinen Papa im "Let's Dance"-Publikum

In der vergangenen Woche hatte Marc Eggers (38) es bei Let's Dance nicht leicht. Von der Jury bekam er nur 15 Punkte für seinen Wiener Walzer – und musste bei der Entscheidung am Ende sogar zittern. Nicht nur diese Situation trübte die Stimmung des YouTubers – schon in einem Interview mit RTL vor der Show zeigte er sich emotional. "Es wäre mein größter Wunsch, dass er mal im Publikum sitzen würde, weil mein Vater mich immer unterstützt hat früher. Beim Tanzen, beim Breakdance, überall", erinnerte sich der Netz-Star.

Schon einige Jahre habe Marc keinen Kontakt mehr zu seinem Vater. Er sei 14 oder 15 gewesen, als dieser ihn ein paar Tage vor Weihnachten zu Hause rausgeschmissen habe. Den Grund dafür nannte er nicht, betonte aber: "Das ist für mich so das Traurigste in meinem Leben." Knapp 18 Jahre sind seitdem vergangen – heute, als erwachsener Mann, wünscht sich der gebürtige Hamburger eine Versöhnung mit seinem Vater. Als er über das Thema sprach, kullerten bei dem Schlagersänger sogar die Tränen.

Auch wenn ihm von dieser Seite der familiäre Rückhalt fehlt, stehen viele Freunde und Fans hinter Marc. Auch seine Tanzpartnerin Renata Lusin (37) ist unglaublich stolz auf seine Entwicklung, wie sie in einer rührenden Instagram-Story mit ihrer Community teilte. "Dieser Mann ist richtig fleißig und gibt einfach alles. Ich bin sehr stolz auf dich", erzählte sie begeistert und lobte seine Entwicklung: "Ich glaube, dass du diesen Tanz von allen bisher am besten gefühlt hast. Ich hatte sogar ein bisschen Gänsehaut."

AEDT / ActionPress Marc Eggers, Content Creator

Getty Images Marc Eggers und Renata Lusin bei "Let's Dance", März 2025

