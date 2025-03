Neue Fotos: Jennifer Lawrences Babybauch nicht zu erkennen

Jennifer Lawrence (34) scheint heimlich ihr zweites Baby auf der Welt begrüßt zu haben. Im vergangenen Oktober wurde bekannt, dass die Schauspielerin wieder schwanger ist. Zu diesem Zeitpunkt war ihr die Schwangerschaft schon deutlich anzusehen. Doch auf neuen Fotos der Oscar-Preisträgerin fehlt von ihrem Babybauch jede Spur. Die Aufnahmen zeigen Jennifer, wie sie einen frühlingshaften Spaziergang mit ihrem Ehemann Cooke Maroney genießt – dabei trägt sie einen kobaltblauen Strickpullover, unter dem sich keine Kugel erahnen lässt.

Ende 2024 zeigte sich Jennifer noch mit ihrem Schwangerschaftsbauch auf dem roten Teppich und betonte mit stilvollen Kleidern ihre Kugel. Im dritten Trimester zog sich die 34-Jährige zurück und nahm keine öffentlichen Termine mehr wahr. Zuletzt wurde Jennifer Ende Februar mit rundem Babybauch gesehen. Damals spazierte sie in einem grauen Sweatshirt und einem Trenchcoat durch ihre Nachbarschaft in New York City.

Wie es scheint, bewahrt Jennifer Stillschweigen über ihre Entbindung. Diese Entscheidung würde zum privaten Stil des Hollywoodstars durchaus passen. Sowohl die erste Schwangerschaft als auch die Geburt ihres Sohnes Cy im Jahr 2022 verkündete Jennifer nicht selbst. Gemeinsame Fotos von der stolzen Mutter und ihrem Sohnemann gibt es kaum. Wenn die beiden bei gemeinsamen Spaziergängen von Paparazzi erwischt werden, achtet sie penibel darauf, dass Cys Gesicht nicht abgelichtet wird. Dass die "Silver Linings"-Darstellerin über ihre Familienplanung lieber schweigt, ist mehr als verständlich – in ihrer Vergangenheit erlitt sie bereits zwei Fehlgeburten.

Action Press Jennifer Lawrence und ihr Ehemann Cooke Maroney im März 2025

ActionPress Jennifer Lawrence, Februar 2025

