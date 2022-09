Neu-Mama Jennifer Lawrence hatte bereits zwei Fehlgeburten

Jennifer Lawrence (32) erinnert sich an eine schlimme Zeit in ihrem Leben zurück. Die Hunger Games-Darstellerin und ihr Mann Cooke Maroney begrüßten im vergangenen Februar ihr erstes Kind auf der Welt. Allzu viele Details gab das Paar damals jedoch nicht über seinen Nachwuchs preis. Erst seit wenigen Tagen ist publik, dass die Turteltauben sich über einen Sohn freuen durften, der auf den Namen Cy hören soll. Doch nun wandte sich Jen mit ernsten Nachrichten an ihre Community: Sie erzählte ganz offen, dass sie bereits zwei Fehlgeburten erleiden musste.

Im Interview mit Vogue kam die Schauspielerin nun darauf zu sprechen, dass in den USA das "Roe Versus Wade"-Recht, welches Abtreibungen bislang legal ermöglicht hatte, vor wenigen Monaten außer Kraft gesetzt wurde. Dabei gab sie preis, dass sie selbst im Alter 20 Jahren zum ersten Mal schwanger wurde – und das Kind damals abtreiben wollte. Daraufhin habe Jen allerdings eine Fehlgeburt erlitten.

Doch damit nicht genug: Während der Dreharbeiten zu ihrem Kultstreifen "Don't Look Up" Anfang 2021 habe die 32-Jährige eine weitere Fehlgeburt gehabt. Zu diesem Zeitpunkt sei sie bereits mit ihrem Schatz verheiratet gewesen – und das Paar habe sich sehnlichst gemeinsamen Nachwuchs gewünscht.

Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im August 2022

Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Jennifer Lawrence bei der Premiere von "Don't Look Up" in New York City, Dezember 2021

