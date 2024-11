Das sind Jennifer Lawrence' schönste Schwangerschaftslooks

Jennifer Lawrence (34) ist aktuell mit ihrem zweiten Baby schwanger. In ihrer Schwangerschaft scheint sich die Schauspielerin äußerst wohlzufühlen – das bringt sie regelmäßig auf diversen roten Teppichen zum Ausdruck. Zuletzt präsentierte sich die Oscar-Preisträgerin bei den Governors Awards 2024 in einem eng anliegenden, schokoladenbraunen Kleid mit zeitlosem Schnitt und dezenten Details – der Fokus dabei voll und ganz auf ihrer wachsenden Körpermitte. In welchen glamourösen Schwangerschaftslooks die Beauty noch strahlte, erfahrt ihr im Video von Promiflash.

