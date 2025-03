Trailer verrät: So spannend wird die zweite "The 50"-Staffel

Das Warten hat nun bald ein Ende: Am 24. März wird endlich die lang ersehnte zweite Staffel des Reality-TV-Wettbewerbs The 50 auf Amazon Prime Video ausgestrahlt. Die Fans dürfen sich auf ziemlich viel Drama, Zickereien und Spannung freuen – das zeigt nun ein erster Trailer der Show. Besonders Georgina Fleur (34) scheint in zahlreiche Streitereien verwickelt zu sein. Wie der kurze Clip zeigt, gerät die Dschungelkönigin heftig mit Realitystar Sam Dylan (34) aneinander. Der Zoff eskaliert sogar so sehr, dass Georgina handgreiflich wird – so sieht es zumindest auf den ersten Blick aus. Fans dürfen gespannt sein, was dahintersteckt.

Doch nicht nur Georgina sorgt für ordentlich Zündstoff. Auch andere Kandidaten bringen Eskalationspotenzial mit. So nehmen unter anderem die Ex-Partner Christina Dimitriou (33) und Aleksandar Petrovic (34) an der Challenge teil, die alles andere als im Guten auseinandergegangen sind. Auch der Realitystar Mike Heiter (32) trifft in der Sendung auf seine Ex-Partnerin Laura Morante (34). Das Besondere: Auch Mikes jetzige Partnerin, seine Verlobte Leyla Lahouar (28), stellt sich der "The 50"-Herausforderung.

Während der Cast viel Streitpotenzial mit sich bringt, schmiedet der ehemalige Temptation Island-Teilnehmer Yasin Mohamed (33) andere Pläne: Er sucht in der Show offenbar nach einer neuen Frau an seiner Seite. "Vielleicht finde ich hier meine große Liebe", erklärt der Münchner im Trailer. Wie der Sender verkündet, vereint die Sendung mit ihren Teilnehmern "die Elite des Trash". "Die Crème de la Crème", fasst es GNTM-Bekanntheit Gina-Lisa Lohfink (38) zusammen. Sam sieht das jedoch offenbar anders. "Das Niveau ist sehr weit unten", lästert er im Teaser.

Amazon Prime Video Leyla Lahouar, "The 50"-Kandidatin

Amazon Prime Video Gina-Lisa Lohfink, "The 50"-Kandidatin

