Fit im Urlaub: Schwangere Olivia Culpo posiert in Schwarz

Das Model Olivia Culpo (32) überraschte vor wenigen Tagen seine Fans mit der frohen Nachricht, dass die ehemalige "Miss Universe"-Gewinnerin ihr erstes Kind erwartet. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Football-Star Christian McCaffrey (28), befindet sie sich derzeit auf einem Roadtrip durch Tennessee, den sie auf Instagram mit ihren 5,5 Millionen Followern teilt. Olivia ist im sechsten Monat schwanger und präsentierte ihren Babybauch für ein paar Schnappschüsse stolz in einem schicken, schwarzen Outfit. Auf den neuen Bildern posiert die werdende Mutter vor einem malerischen Teich und Bergen – einige Aufnahmen zeigen sie auf einer an einem Baum hängenden Schaukel. Mit dabei war auch der gemeinsame Hund Oliver Sprinkles, der ebenfalls immer wieder liebevoll in Szene gesetzt wurde.

"Es ist nicht vorbei, bis die schwangere Frau schaukelt", scherzte sie in der Bildunterschrift und zeigt ihren Fans damit, dass sie wieder bei Kräften ist. Denn die Schwangerschaft von Olivia verlief bislang nicht ohne Komplikationen. Vor wenigen Tagen erzählte sie in einem TikTok-Video von ihren Erfahrungen mit einem subchorionischen Hämatom, einem Blutgerinnsel in der Gebärmutter, das im ersten Trimester zu starken Blutungen führte. Diese Komplikation trat auf, nachdem sie zuvor wochenlang wegen einer Lungenentzündung im Bett liegen musste. "Ich war wirklich erschöpft und plötzlich fing es an, überall zu bluten", schilderte sie sichtlich betroffen. Glücklicherweise konnte ihr Arzt Entwarnung geben: Das ungeborene Kind sei nicht gefährdet, allerdings musste Olivia strengste Bettruhe einhalten und spezielle Medikamente nehmen, um die Schwangerschaft zu stabilisieren.

Olivia und Christian sind seit fünf Jahren ein Paar und haben erst vor wenigen Monaten geheiratet. Für Olivia, die öffentlich über ihre Endometriose-Diagnose gesprochen hat, kam die Schwangerschaft unerwartet, da eine natürliche Empfängnis bei dieser Erkrankung oft erschwert ist. Sie sei überglücklich, verriet sie. Auch wenn das Paar bislang das Geschlecht des Babys nicht offiziell bekannt gegeben hat, spricht Olivia über ihre Intuition. "Ich habe das Gefühl, es wird ein Junge", erklärte sie online. Die beiden genießen ihre Zweisamkeit vor der Geburt und freuen sich auf das, was sie als neues Kapitel in ihrem Leben bezeichnen: die Elternschaft.

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo zeigt ihren Babybauch in ihrer Instagram-Story im März 2025

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und ihr Verlobter Christian McCaffrey

