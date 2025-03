Im Rechtsstreit: So geht es Blake Lively und Ryan aktuell

Blake Lively (37) und Ryan Reynolds (48) gehen momentan durch schwere Zeiten. Die Schauspielstars liefern sich seit Februar dieses Jahres einen erbitterten Rechtsstreit mit Blakes ehemaligem Co-Star Justin Baldoni (41). Der öffentlich ausgetragene Prozess hinterlässt seine Spuren bei dem Ehepaar. Das berichten nun mehrere Quellen im Gespräch mit dem Magazin US Weekly. "Es ist sehr schwierig für sie", will ein Insider wissen und auch ein weiterer Informant bestätigt: "Die Lage bei ihnen zu Hause ist angespannt, weil sie so sehr unter die Lupe genommen werden. Ihr Leben wurde auf den Kopf gestellt. Es ist hart."

Trotz der Herausforderungen versuchen die Gossip Girl-Bekanntheit und der Deadpool-Star wohl füreinander da zu sein: "Sie versuchen, positiv zu denken und sich gegenseitig zu unterstützen." Laut einer weiteren Quelle gehen die beiden regelmäßig durch Höhen und Tiefen. "Es gibt gute und schlechte Tage für sie", meint der Insider zu wissen. Bereits in den von Blake eingereichten Gerichtsdokumenten wurde deutlich, wie sehr die Situation die ganze Familie belastet. "Es gibt Tage, an denen [Blake] Mühe hat, aus dem Bett zu kommen [...]", heißt es laut dem Magazin in den Unterlagen. Auch ihre vier Kinder James (10), Inez (8), Betty (5) und Olin seien "traumatisiert und emotional entwurzelt worden".

Doch was ist eigentlich passiert? Blake und Justin drehten gemeinsam den Film It Ends With Us. Am Set sei es dabei zu schwerwiegenden Problemen gekommen, weshalb die 37-Jährige im Dezember des vergangenen Jahres eine Klage gegen ihren Co-Star einreichte. In dieser warf sie dem Jane the Virgin-Star vor, sie am Set sexuell belästigt und dann einen PR-Krieg gegen sie geführt zu haben. Justin ließ diese Vorwürfe nicht auf sich sitzen: Er verklagte Blake, Ryan und ihre Publizisten wegen Verleumdung.

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds im Februar 2022

Getty Images Justin Baldoni im Dezember 2024

