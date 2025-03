Kylie Jenner teilt seltenes Foto von Stormi und Aire im Netz

Kylie Jenner (27) hat Fans bei Instagram mit einem seltenen Einblick in ihr Familienleben begeistert. Die Reality-TV-Ikone und Unternehmerin postete ein herzerwärmendes Foto, das sie mit ihren beiden Kindern Stormi (7) und Aire (3) zeigt. Auf dem Bild, das sie mit ihrer gigantischen Online-Community teilte, liegt Kylie auf dem Boden und hält ihre Kinder liebevoll in den Armen, während sie deren Gesichter mit ihrem Arm verdeckt. Beide Kinder, die aus ihrer Beziehung mit Rapper Travis Scott (33) stammen, fallen durch ihre dunklen, lockigen Haare auf und erinnern damit viele Fans an ihren Vater. Unter dem Bild äußerten zahlreiche Anhänger Bewunderung für Kylie als Mutter; einer schrieb: "Kylie ist die beste Mutter, ich hoffe, eines Tages so zu sein wie sie."

Kylie hatte nach der Geburt ihrer Tochter Stormi im Jahr 2018 viele Details aus deren Kindheit auf sozialen Medien geteilt, ist jedoch mit ihrem Sohn Aire, der Anfang 2022 zur Welt kam, deutlich zurückhaltender. Die Influencerin entschied sich 2018 auch für eine ungewöhnliche Maßnahme: Ihre erste Schwangerschaft hielt sie komplett aus der Öffentlichkeit heraus. Wie sie bei Keeping Up with the Kardashians einmal erklärte, fiel ihr die Entscheidung, diese Phase ihres Lebens privat zu halten, nicht schwer. Sie wollte alles "für sich selbst" erleben – ohne mediale Einflüsse oder den Druck, Erwartungen gerecht zu werden. Dennoch scheint die 26-Jährige ihr Glück inzwischen gefunden zu haben, auch wenn ihre Beziehung zu Travis, dem Vater ihrer beiden Kinder, mittlerweile der Vergangenheit angehört.

Abseits ihres Familienlebens hat Kylie in der Vergangenheit oft betont, wie stark und verändert sie sich seit der Geburt ihrer Kinder fühlt. In einem Interview mit TMRW reflektierte sie: "Die Mutterschaft war die größte Veränderung für mich. Ich wachse jeden Tag und liebe es, immer weiterzulernen." Die Unternehmerin scheint trotz ihres vollen Terminkalenders harmonisch zwischen ihren beruflichen Verpflichtungen – wie ihrer Kosmetikmarke Kylie Cosmetics und ihrer Modekollektion Khy – und dem Leben als Zweifach-Mutter zu balancieren. Unterstützt wird sie dabei unter anderem von ihrer eigenen Mutter Kris Jenner (69), die selbst sechs Kinder großgezogen hat und nicht selten als Kylies wichtigste Beraterin bezeichnet wird.

Instagram / krisjenner TV-Star Kylie Jenner mit ihren Kindern

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Kylie Jenner, "The Kardashians"-Bekanntheiten

