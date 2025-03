Prinz Louis wartet noch auf seine erste königliche Fernreise

Prinzessin Kate (43) hat kurz nach der St.-Patrick's-Day-Parade mit einer Aussage für Aufsehen gesorgt, wie das Magazin Hello! berichtet: Sie plane mit ihren drei Kindern – Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) –, auf eine Reise in ein weit entferntes Land zu gehen. Während George und Charlotte bereits mit ihren Eltern zu offiziellen Anlässen Australien und Kanada bereist haben, wartet der kleine Louis noch auf diese außergewöhnliche Erfahrung. Kate äußerte ihren Wunsch bei einem Gespräch am Rande der Parade in der Wellington-Kaserne in London. Besonders betonte sie, wie faszinierend es für George sei, bereits solche Länder besucht zu haben, und dass sie sich wünsche, ihnen allen weitere gemeinsame Reiseerlebnisse zu ermöglichen.

In ihren Überlegungen sprach die Prinzessin offen darüber, wie schwierig es sei, eine solche Reise zu organisieren. Da offizielle Besuche oft gut durchgeplant seien, bleibe dabei meistens wenig Zeit, die besuchten Länder in einem privaten Rahmen wirklich zu erleben. "Es ist wunderbar, diese Länder zu sehen, aber oft sieht man nur die Innenräume schöner Gebäude", verriet Kate den Anwesenden. Ganz konkrete Pläne für eine Fernreise mit ihren Kindern gebe es aktuell jedoch nicht, fügte sie hinzu. Die britischen Royals unterliegen bei solchen Reisen zudem strengen Vorgaben, etwa einer Kleiderordnung, die darauf ausgerichtet ist, für alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Dazu gehören unter anderem das Mitführen von schwarzen Outfits für den Fall eines Trauerfalls und medizinischen Notfallutensilien wie Blutkonserven.

Prinzessin Kate hat in der Vergangenheit oft bewiesen, dass ihr die Verbindung zwischen familiären Werten und der Verantwortung als Royal sehr am Herzen liegt. In ihrer neuen Rolle als Colonel der Irish Guards führt sie auch die Traditionen ihres Mannes, Prinz William (42), fort und begeisterte erst kürzlich bei der St.-Patrick's-Day-Parade, während sie selbst seit Jahren mit ihrem besonderen Engagement überzeugt. Die Reisepläne mit ihren Kindern könnten eine Gelegenheit sein, diese Balance zwischen Familie und Pflicht erneut zu betonen. Ihr jüngster Sohn Louis, der bisher als schüchterner Publikumsliebling gilt, hat gegenüber seinen älteren Geschwistern noch einiges nachzuholen. Gut möglich, dass eine erste große Reise in ein fernes Land für den kleinen Prinzen ein aufregender Meilenstein wird.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate bei einem Unternehmensbesuch in Norwegen

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern, 2023

