Show vier: Diese Tänze kommen bei "Let's Dance" aufs Parkett

Morgen Abend dürfen sich die Zuschauer hinter den Bildschirmen wieder über eine geballte Ladung Tanzpower freuen: Show vier der diesjährigen Let's Dance-Staffel steht an. Auf dem offiziellen Instagram-Kanal der beliebten Tanzshow wurden nun endlich die Tänze bekanntgegeben, mit denen die Promis dieses Mal auf Punktejagd gehen. Ben Zucker (41) und Malika Dzumaev (34) sowie Simone Thomalla (59) und Evgeny Vinokurov (34) werden mit einem lebhaften Cha-Cha-Cha übers Tanzparkett schweben. Lebensfroh und leidenschaftlich geht es mit Marie Mouroum und Alexandru Ionel (30) weiter: Sie tanzen eine Samba.

Vergangene Woche legten Leyla Lahouar (28) und Sergiu Maruster den ersten Slowfox der Staffel aufs Parkett – und mussten die Show verlassen. Taliso Engel und Patricija Ionel (30) wagen sich jetzt ebenfalls an den sanften Tanz und versuchen, die Jury und das Publikum mehr in den Bann zu ziehen. In die 1920er Jahre entführen gleich drei Tanzpaare: Jeanette Biedermann (45) und Vadim Garbuzov (37), Fabian Hambüchen (37) und Anastasia Maruster sowie Marc Eggers (38) und Renata Lusin (37) tanzen einen Charleston. Bei Diego Pooth und Ekaterina Leonova (37) und SelfieSandra (25) und Zsolt Sándor Cseke (37) ist bei ihrer Darbietung des Quicksteps schnelle Beinarbeit gefragt. Das Paar mit den bislang meisten Jurypunkten, Christine Neubauer (62) und Valentin Lusin (38), wagt sich an eine verspielte Rumba heran.

Vergangene Woche musste Influencerin Paola Maria (31) krankheitsbedingt pausieren. Diese Woche ist sie aber wieder zurück und zaubert mit Massimo Sinató (44) eine Rumba aufs Parkett. Neben den Paartänzen dürfen sich eingefleischte "Let's Dance"-Fans über ein weiteres Showhighlight freuen: Es ist wieder Zeit für das große Dance-Battle. In zwei Teams treten die Promis gegeneinander an. Das Besondere: Die Stars und Sternchen müssen ihr Können ohne ihren Profi an der Seite beweisen.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Leyla Lahouar und Sergiu Maruster bei "Let's Dance" 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Jörn Strojny Paola Maria, "Let's Dance"-Kandidatin

Anzeige Anzeige