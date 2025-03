So süß überrascht Rachel Zegler kleinen "Schneewittchen"-Fan

Rachel Zegler (23), Hauptdarstellerin im neuen Disney-Remake von "Schneewittchen", hat am vergangenen Wochenende mit einer rührenden Geste für Aufsehen gesorgt. Bei einer exklusiven und geheim gehaltenen Vorführung des Films in Segovia, Spanien, überraschte die Schauspielerin den zweijährigen Koazy, Sohn der walisischen Influencerin Liana Jade. Die gebürtige New Yorkerin erkannte den kleinen Jungen sofort, da sie zuvor Videos von ihm auf Social Media gesehen hatte. Um sich mit ihm zu unterhalten, kniete sie sich mit ihrem Kleid hin und begab sich damit liebevoll auf seine Augenhöhe. "Du bist so ein sprachgewandter junger Mann", soll Rachel dem sichtlich begeisterten Kind gesagt haben. Zum Abschied signierte sie einen Apfel für ihn, den sie liebevoll als "magischen Apfel" bezeichnete.

Die Vorführung war Teil einer PR-Strategie von Disney, die inmitten der Kontroversen um das Remake auf kleinere Events statt große rPremieren setzte. Statt internationaler Presse wurden spanische Familien und lokale Influencer eingeladen, darunter Liana, die einen Einblick in das intime Event auf Social Media gab. Trotz der Diskussionen um die Modernisierung des klassischen Märchens und Gerüchte über Spannungen zwischen Rachel und Co-Star Gal Gadot (39) sind erste Kritiken zum Film positiv ausgefallen. Journalisten lobten Rachel für ihre Darstellung des mutigen Schneewittchens und die emotionale Tiefe ihrer Figur. "Rachel Zegler ist eine leuchtende Supernova", schrieb ein Kritiker laut Daily Mail über ihre Leistung.

Rachel machte erstmals durch ihre Rolle in Steven Spielbergs "West Side Story" auf sich aufmerksam. Die 23-Jährige betont immer wieder, wie wichtig ihr Diversität und starke Frauenrollen sind. Mit ihrer aktuellen Interpretation von Schneewittchen sieht sie eine Chance, altmodische Geschlechterrollen aufzubrechen. Dennoch musste sie sich wegen der Rolle leider auch mit Anfeindungen auseinandersetzen, da ihre Familie kolumbianische Wurzeln hat, was nicht der Herkunft der ursprünglichen Märchenfigur entspricht. Privat hält sich Rachel eher zurück und gibt nur selten Einblicke in ihr persönliches Leben. Die Begegnung mit dem kleinen Koazy zeigt jedoch eine liebevolle Seite der Schauspielerin, die ihre Fans einmal mehr bezaubert.

Getty Images Rachel Zegler bei einem Disney-Event für "Schneewittchen" in Segovia, Spanien

Getty Images Rachel Zegler bei der Met Gala im Mai 2024

