So versöhnte sich Jimi Blue Ochsenknecht mit seiner Familie

Vor fast zwei Jahren kam es zum Bruch zwischen Jimi Blue Ochsenknecht (33) und seiner Familie. Vor allem seine damalige Freundin Laura Marie Geissler (26) soll der Grund für den Clinch gewesen sein. Dann die Überraschung: Der Familienstreit ist vergessen und der Musiker ist sogar wieder Teil der vierten Staffel Diese Ochsenknechts. Wie kam es zur plötzlichen Versöhnung? Das verriet Jimi bei der Premiere der Familiensendung gegenüber RTL: "Ich habe mich erst bei Sky gemeldet und dann erst bei meiner Mutter, und dann bei meiner Schwester und dann konnten wir die Sachen aus dem Weg räumen. Aber den ersten Schritt habe ich dann gemacht, aber weil ich es auch so wollte."

Obwohl Jimi sich zunächst beim Fernsehsender gemeldet hatte, bevor er seiner Familie die Hand ausstreckte, vermutet Familienoberhaupt Natascha Ochsenknecht (60) dahinter kein Kalkül: "Ich glaube schon, dass der uns auch vermisst hat, wir sind ja alles Familienmenschen und wir waren ja auch alle so eine tolle Truppe", erzählte die Designerin dem Sender. Nach der großen Versöhnung blickt auch Jimis kleine Schwester Cheyenne Ochsenknecht (24) gelassener auf die Familienfehde: "Es war so, dass der Streit in der Öffentlichkeit präsenter war als in der Familie selbst."

Diese milden Worte seitens des Familienkükens werden einige Fans überraschen. Zuvor machte sie kein Geheimnis aus dem schlechten Verhältnis zu ihrem Bruder. Immer wieder wetterte die 24-Jährige öffentlich gegen ihren Bruder – betonte dabei aber, dass es vor allem das veränderte Wesen Jimis sei, was sie so verärgern würde. "Wenn er der alte Jimi wieder ist, dann sehr gerne, den vermisse ich nämlich tagtäglich. Aber den neuen Jimi nicht. Der kann bleiben, wo der Pfeffer wächst", erklärte Cheyenne in einem RTL-Interview.

Getty Images Natascha Ochsenknecht, Unternehmerin

Timm, Michael / ActionPress Cheyenne Ochsenknecht, 2025

