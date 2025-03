Flirty: Pietro Lombardi gibt seiner Laura heiße Komplimente

Pietro Lombardi (32) und seine Partnerin Laura Maria Rypa (29) genießen gerade einen romantischen Aufenthalt in Hamburg. Während der Sänger Zeit mit seinem Kumpel Filip Pavlovic (30) im Musical verbringt, besucht die Influencerin einen Geburtstag und ein Launch-Event. Doch auch die gemeinsamen Momente kommen nicht zu kurz, wie ein Einblick in ihr Hotelzimmer zeigt. In seiner Instagram-Story teilt Pietro einen Clip, auf dem Laura im Bademantel, ungeschminkt und mit Augenpads zu sehen ist. Ganz flirty sagt er seiner Liebsten: "Wenn du heute Abend genauso aussiehst wie jetzt, dann möchte ich dich gerne vernaschen."

Der 32-Jährige und seine Partnerin, die gemeinsam zwei Kinder haben, legen viel Wert auf Zweisamkeit. Erst vor wenigen Tagen erklärte Laura im Netz, dass sie nicht wollen, dass ihre Zeit als Paar zu kurz kommt. "Uns ist es unglaublich wichtig, dass wir uns als Paar bewusst Zeit füreinander nehmen. Sei es ein schönes Abendessen, ein Spaziergang oder einfach ein Abend nur für uns", verriet sie ihren Followern. Diese gemeinsamen Auszeiten geben ihnen die Kraft, den Familienalltag zu wuppen und "zu 100 Prozent für unsere Kinder da zu sein".

Laura und Pietro sind seit 2020 ein Paar und erlebten in den vergangenen fünf Jahren sowohl Höhen als auch Tiefen. Erst vor wenigen Monaten sorgten sie mit einem großen Zoff, bei dem die Polizei gerufen werden musste, für Schlagzeilen. Mittlerweile ist alles wieder mehr als in Ordnung zwischen den beiden, wohl auch durch ihre offene Kommunikation. Wie die 29-Jährige in einem Interview mit Gala erklärte, reden sie und Pietro viel miteinander, wenn sich Streit andeutet. Von nun an wollen sie aber darauf achten, diese Dinge nicht mit der Öffentlichkeit zu teilen: "Das Ding ist, vieles wird ja oftmals durch die Presse, durch die Medien viel krasser dargestellt, als es eigentlich ist. [...] Wir möchten einfach alles viel privater klären, viel intern klären und das Wichtigste ist einfach, zusammenzuhalten."

Anzeige Anzeige

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im November 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Anzeige Anzeige