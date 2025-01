Nach Skandal: Das tun Pietro Lombardi und Laura bei Streit

Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (29) haben eine herausfordernde Zeit hinter sich: Im Oktober eskalierte ein Streit zwischen dem Sänger und seiner Verlobten so sehr, dass sogar die Polizei gerufen wurde. Nun plaudert die Beauty im Interview mit Gala aus, was sie seit der Skandalnacht anders machen, wenn der Haussegen mal wieder schief hängt. "Viel miteinander reden. Das Ding ist, vieles wird ja oftmals durch die Presse, durch die Medien viel krasser dargestellt, als es eigentlich ist", betont Laura und ergänzt: "Klar, man möchte gewisse Themen nicht irgendwie schönreden oder so, aber wir möchten einfach alles viel privater klären, viel intern klären und das Wichtigste ist einfach, zusammenzuhalten."

Nach dem heftigen Streit ist bei den Turteltauben aber offenbar alles wieder in Butter – immer wieder teilen die beiden öffentliche Liebeserklärungen und Pärchenfotos. Trotz der zwischenzeitlichen Eskalation sind sich die beiden noch immer sicher, ihre Zukunft gemeinsam verbringen zu wollen – und auch die Familienplanung ist, wenn es nach Laura geht, noch nicht abgeschlossen. "Also, Pietro hat ja selbst schon drei Kinder. Für mich sind es zwei Kinder. Klar, Alessio ist ein Bonuskind, wenn ich das so sagen kann, aber ich wünsche mir noch ein drittes Kind", erklärt sie ebenfalls gegenüber dem Magazin. Mit weiterem Nachwuchs wolle sie sich aber dennoch ein wenig Zeit lassen: "Ich würde sagen, noch so drei bis vier Jahre... aber ich würde mir schon gerne noch ein drittes Kind wünschen, auf jeden Fall."

Einige Wochen nach dem Streit brachen die beiden ihr Schweigen und erklärten, was in der Nacht wirklich vorgefallen war. "Ehrlicherweise muss ich sagen, es war wirklich so ein krasser Streit, den wir so noch gar nicht hatten", gab Laura gegenüber Bild zu und ergänzte: "Es ist plötzlich einfach so eskaliert, und ich wusste einfach nicht mehr weiter, was ich machen soll. Ich war einfach so überfordert mit der Situation, und dann habe ich die Polizei gerufen." Dennoch betonte sie immer wieder, dass ihr Verlobter trotz aller Vermutungen nicht handgreiflich geworden sei.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit Alessio, Leano und Amelio, Dezember 2024

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Dezember 2024

