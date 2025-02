Diese Küstenstadt steuert "Das Traumschiff" Ostern 2025 an

Florian Silbereisen (43) sticht an Ostern wieder als Kapitän Max Parger mit Das Traumschiff in See. Dieses Mal geht es für die Crew rund um Barbara Wussow (63), Daniel Morgenroth, Collien Ulmen-Fernandes (43) und Harald Schmidt (67) in die pulsierende Metropole Miami. Doch wie das Magazin Schlagerprofis berichtet, gestaltet sich die Reise schnell turbulenter als geplant: Die 18-jährige Lena, gespielt von Mai Kasalo, hat sich nach einem Streit mit ihrer Mutter Julia, verkörpert von Judith Williams (53), spontan ihrem Onkel und Staff-Kapitän Martin Grimm angeschlossen. In Florida angekommen, wird das Wiedersehen mit Lenas Vater Oliver Engelhardt, den Sven Martinek (61) spielt, zu einer emotionalen Prüfung.

Die junge Lena träumt davon, in Miami ein neues Leben zu beginnen und in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten, der dort mittlerweile fest verwurzelt ist. Doch Lenas Pläne kommen für Oliver völlig unerwartet, da sie diese vor ihrer Reise nicht angekündigt hat. Zusätzlich birgt die chaotische Familienkonstellation auch Zündstoff für Konflikte, die an Bord und an Land gelöst werden müssen. Den Zuschauern werden dabei nicht nur eine herzergreifende Geschichte, sondern auch spektakuläre Bilder von der US-Küstenstadt sowie Einblicke in die Herausforderungen, die sich auf hoher See für die Crew und Passagiere ergeben, geliefert. Die Episode wird ab dem 12. April 2025 in der ZDF-Mediathek verfügbar sein und am Ostersonntag, 20. April 2025, um 20:15 Uhr im TV ausgestrahlt.

Florian ist seit 2019 das Gesicht des "Traumschiff"-Kapitäns Max Parger und hat der Sendung mit seiner frischen Interpretation der Rolle neues Leben eingehaucht. Dass prominente Gastdarsteller wie Judith Williams und Sven Martinek regelmäßig Teil der Besatzung sind, trägt zusätzlich zum langjährigen Erfolg der Serie, zu deren Leseprobe Florian vor Kurzem einen exklusiven Einblick gab, bei. Für viele Fans verbindet "Das Traumschiff" die Sehnsucht nach fernen Ländern mit emotionalen Geschichten, in denen auch komplexe Familienverhältnisse aufgegriffen werden. Die Ausstrahlung an Feiertagen hat sich dabei seit den Anfangsjahren der Serie fest eingebürgert: Es ist längst Tradition, dass Zuschauer ihre Oster- oder Weihnachtsfeiertage mit einer Traumreise à la ZDF verbringen.

ZDF/Dirk Bartling Florian Silbereisen, Birthe Wolter und Collien Ulmen-Fernandes in "Das Traumschiff"

Instagram / floriansilbereisen.official Florian Silbereisen, Collien Ulmen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth, "Traumschiff"-Schauspieler

