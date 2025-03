So will getrennte Samira Yavuz die Kindererziehung gestalten

Anfang Februar verkündete Samira Yavuz (31) die Trennung von ihrem Ehemann Serkan Yavuz (31). Die beiden Reality-TV-Stars haben zwei gemeinsame Töchter: die zweijährige Nova und die fast einjährige Valea. Im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram verriet die Influencerin jetzt, wie sie und Serkan sich nach der Trennung die Betreuung der Kinder aufteilen. "Keine Ahnung, was es da so für 'Modelle' gibt", gestand Samira offen und ergänzte: "Ich finde 'alle sind fine damit' ein tolles Modell. So wie es kommt, kommt's. Hauptsache, allen geht's gut."

Schon bald wird die 31-Jährige gemeinsam mit ihren Töchtern aus dem bisherigen gemeinsamen Eigenheim ausziehen. Samiras neue Wohnung wird mit vier Zimmern dabei viel kleiner sein als ihr jetziges Zuhause, dennoch möchte die zweifache Mama den Neuanfang wagen. "Ich habe das Gefühl, ich brauche den Neustart und ich muss mir mein Leben irgendwie neu aufbauen, neu strukturieren. Und ich glaube, es hilft mir auch, mich selbst neu zu finden", erklärte sie vor knapp einem Monat im Netz. In dem gemeinsamen Haus wird Serkan alleine wohnen bleiben.

2021 lernte sich das einstige Traumpaar bei der Kuppelshow Bachelor in Paradise kennen und verliebte sich ineinander. Rund zwei Jahre später folgte die standesamtliche Hochzeit in Regensburg. Als Grund für das Ehe-Aus nannte Samira Untreue. "Eine Sache, die schon fast normal ist in unserer heutigen Welt, ist, dass man betrogen wird. Das ist mir auch passiert", gab die Influencerin in ihrem Podcast "Badass statt Sad Ass – Trennungstalk mit Samira" offen zu.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Serkan Yavuz und ihre Tochter

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, Januar 2025

