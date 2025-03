Filler-Auflösung hätte Chloe Brockett fast umgebracht

Realitystar Chloe Brockett hat ein erschütterndes Erlebnis geschildert: Während sie versucht habe, ihre Gesichtsfiller auflösen zu lassen, habe sie beinahe eine tödliche allergische Reaktion erlitten. Die ehemalige "TOWIE"-Darstellerin, die mit 19 Jahren in der Realityshow debütierte, erklärte im Interview mit The Sun, dass ihre Lippen plötzlich angeschwollen seien und sie nur durch sofortige ärztliche Hilfe habe gerettet werden können. "Ich hätte sterben können", erklärte Chloe und fügte hinzu, dass der Eingriff in einem privaten Krankenhaus stattgefunden habe, in dem sie an eine spezielle Infusion angeschlossen worden sei. Aus Angst vor weiteren Komplikationen wolle die TV-Persönlichkeit auf weitere Filler-Behandlungen verzichten.

Hintergrund des gefährlichen Eingriffs sei Chloes langjähriger Kampf mit ihrem Aussehen gewesen. Sie gestand, dass sie ihren Look nach ihrem ersten Fernsehauftritt gehasst und deshalb Gesichtsfiller zum Einsatz gebracht habe. Doch nach Jahren und zahlreichen Eingriffen habe Chloe, die trotz Gefängnisstrafe hinter ihrem Freund Jack steht, viele der Veränderungen bereut und versucht, diese rückgängig zu machen. Zu der Belastung durch die gesundheitlichen Folgen sei auch der Stress gekommen, nachdem sie im Sommer 2023 aufgrund einer gewalttätigen Auseinandersetzung vom Set der Serie suspendiert wurde. Chloe hatte drei Gläser in Richtung ihres Co-Stars Roman Hackett geworfen, nachdem er sie beleidigt hatte, was schließlich zu ihrem endgültigen Ausstieg bei "TOWIE" führte.

Abseits der Kameras ist Chloe durch ihre temperamentvolle Art und dramatischen Beziehungen bekannt geworden. Zu den Höhepunkten ihrer Zeit bei der Show zählten Romanzen mit anderen Darstellern wie James Lock und teils öffentliche Streitigkeiten, etwa mit ihrer ehemaligen besten Freundin Amber Turner. Trotz ihrer bewegten Vergangenheit erklärte Chloe kürzlich, dass sie froh sei, die Show nun hinter sich gelassen zu haben: "Ich habe so viele Projekte, auf die ich mich konzentrieren kann, und ich möchte nicht in den nächsten Jahren immer noch dort feststecken." So hat sie nun die Möglichkeit, sich auf persönliche und berufliche Chancen zu konzentrieren, ohne den Druck und die Konflikte des Reality-TV-Alltags.

Getty Images Chloe Brockett, UK-Realitystar

Instagram / jack_charlesf Jack Fincham und Chloe Brockett, Dezember 2024

