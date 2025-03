Nach "Rust"-Freispruch: Alec Baldwin ist zurück am Filmset

Alec Baldwin (66) wurde erstmals wieder am Set eines Films gesichtet, nachdem die Anklage gegen ihn im Zusammenhang mit dem tragischen Schusswaffenunglück am Set von "Rust" fallen gelassen wurde. Der Hollywood-Star drehte im italienischen Sorrento Szenen für den Krimi "Last Night in Sorrento", der von der 1970er-Jahre-Serie "Columbo" inspiriert ist. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, wurde er in verschiedenen Outfits abgelichtet. Neben Alec werden auch Luisa Rubino und Vincent Riotta in dem vom Regisseur und Co-Autor Alessandro Derviso geleiteten Film zu sehen sein.

Die Dreharbeiten haben kürzlich begonnen, und ein Teaser soll auf dem Cannes Film Festival präsentiert werden, um potenzielle Distributoren zu gewinnen. Der Plot wird bisher unter Verschluss gehalten. Die Dreharbeiten markieren einen Neubeginn für Alec, der in den letzten Jahren mit juristischen Hürden konfrontiert war. Nach dem "Rust"-Vorfall im Jahr 2021, bei dem die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) tödlich getroffen wurde, reichte er eine Klage ein, in der er der Staatsanwaltschaft vorwarf, ihn gezielt und ohne ausreichende Beweise verfolgt zu haben. Der Fall gegen ihn wurde schließlich eingestellt, nachdem Beweise zurückgehalten worden waren.

Alec, der Schauspieler aus Kultfilmen wie "The Departed" und "Beetlejuice", ist vor allem für seinen schwarzen Humor bekannt. Mit seiner Frau Hilaria (41), mit der er seit 2012 verheiratet ist, hat er sieben gemeinsame Kinder. Vor wenigen Monaten sorgte das Paar mit einer Reality-Show, die ihr Familienleben näher beleuchtet, für Gesprächsstoff. Trotz Rückschlägen und medialer Aufregung scheint der 66-Jährige entschlossen, sein Leben und seine Karriere wieder in Schwung zu bringen.

Getty Images Alec Baldwin bei seiner Gerichtsverhandlung im Juli 2024

ZUMAPRESS.com / MEGA Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern bei einer Premiere in New York City

