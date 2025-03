Rebecca Ries war sich sicher, dass sie einen Jungen bekommt

Rebecca Ries könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein: Die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidatin erwartet derzeit gemeinsam mit ihrem Partner Göktug Göker, den sie liebevoll Gök nennt, ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Mittlerweile steht auch schon fest, dass die TV-Bekanntheiten einen Jungen erwarten. Für Rebecca war das allerdings keine Überraschung, wie sie nun gegenüber Promiflash ausplaudert. "Ich habe am 10.08. diesen Test gemacht und ich habe zu Gök gesagt, das wird ein Junge. Ich habe es einfach gespürt. Ich glaube einfach, irgendwie spürt man das", verrät sie und ergänzt: "Das ist voll blöd, weil eigentlich kann man nichts spüren, da war ja noch gar nichts da in meinem Bauch, aber ich habe es einfach trotzdem gespürt und habe gesagt, das wird zu 100 Prozent ein Junge."

Dass ihr kleiner Wonneproppen ein Junge wird, erfreut die werdende Mama ganz besonders, wie sie weiter preisgibt: "Ich bin auch irgendwie so eine Boy-Mama, das sagen mir auch voll viele. Keiner würde da jetzt irgendwie so ein Mädchen an meiner Seite sehen, ich tatsächlich auch nicht." Auch für ein mögliches zweites Kind hat Rebecca schon Wünsche. "Ich bin voll glücklich, dass es jetzt ein Junge wird, weil ich mir auch immer gewünscht habe, zuerst einen Jungen und dann ein Mädchen [zu bekommen], weil ich auch voll dieses Klischee mag, der große Bruder passt dann auf die kleine Schwester auf", erklärt sie. Dennoch würde sie sich auch genauso doll über einen zweiten Jungen freuen.

Mittlerweile dauert es auch gar nicht mehr lange bis zur Geburt: Der errechnete Termin liegt im April. Daher hat die Beauty sich auch schon einige Gedanken zur Entbindung gemacht und auch darüber, ob ihr Partner im Kreißsaal anwesend sein darf. "Gök wird auf jeden Fall mit dabei sein. Also es wäre ja auch richtig scheiße, wenn ich sagen würde: 'Nee, du darfst da nicht mit rein'", betonte Rebecca, stellte aber auch klar, dass sie sich nicht sicher sei, ob das wirklich die richtige Entscheidung ist: "Am liebsten wäre es mir eigentlich, dass er das nicht sieht, weil ich halt schon Angst habe. Ich habe schon so viele Sachen gehört, dass die Männer sich danach ekeln oder so was."

Instagram / whoisbeccs Göktuk Göker und Rebecca Ries im März 2025

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Göktug Göker im Januar 2025

