Serienstar Patrick Schwarzenegger hatte strenge Erziehung

Patrick Schwarzenegger (31), derzeit gefeierter Serienstar in der Erfolgsproduktion "The White Lotus", hat jetzt in einem Interview mit dem Magazin Bunte offen über seine Kindheit und die Erziehung durch seine berühmten Eltern Maria Shriver (69) und Arnold Schwarzenegger (77) gesprochen. "Meine Eltern waren definitiv strenger als gewöhnliche Eltern – aber sie haben eine gute Balance gefunden", verriet der Schauspieler. Besonders hob er hervor, wie unterschiedlich die Lebenswelten seines Vaters und seiner eigenen Kindheit waren. Arnold, der nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich aufwuchs, habe ganz andere Herausforderungen erlebt als er selbst in Hollywood.

Patrick betonte aber auch, dass die Familie immer auf offene und ehrliche Kommunikation gesetzt habe, was ihnen geholfen habe, als Einheit zu funktionieren. Arnold und Maria seien nicht nur wichtige Bezugspersonen in seiner Jugend gewesen, sondern auch heute noch prägende Figuren in seinem Leben. Je älter er werde, so Patrick, desto mehr merke er, wie ähnlich er seinen Eltern in vielen Ansichten geworden sei. Besonders die Weisheit seines Vaters scheint Eindruck gemacht zu haben, wie er anmerkte: "Ich ertappe mich immer öfter dabei, dass ich Dinge genauso sehe wie er."

Patrick, der am 18. September 1993 geboren wurde, kommt aus einer der bekanntesten Familien Hollywoods. Sein Vater Arnold Schwarzenegger ist nicht nur als Actionfilm-Star, sondern auch als Ex-Gouverneur von Kalifornien weltweit bekannt. Seine Mutter Maria Shriver stammt aus der berühmten Kennedy-Familie und war erfolgreiche Journalistin. Trotz ihres Ruhms scheinen Arnold und Maria großen Wert darauf gelegt zu haben, ihre Kinder bodenständig zu erziehen. Patrick selbst hat sich mittlerweile in der Schauspielwelt etabliert, ist jedoch bekannt dafür, seine Wurzeln und die engen Bande zur Familie zu schätzen.

Getty Images Arnold Schwarzenegger und Patrick Schwarzenegger, Februar 2025

Getty Images Arnold Schwarzenegger und Sohn Patrick mit der ganzen Familie in Los Angeles

