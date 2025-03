Sieben Monate alt: Hailey Bieber teilt süßes Foto von Jack

Hailey Bieber (28) hat auf Instagram ein seltenes Foto ihres Sohnes Jack geteilt und damit die Fans begeistert. Das Model, das mit Sänger Justin Bieber (31) verheiratet ist, feierte den siebenmonatigen Meilenstein ihres ersten Kindes mit einem süßen Schnappschuss. Auf dem Bild trägt Hailey einen grünen Trainingsanzug, während Jack in einem gelben Fußballshirt mit dem Namen "Bieber" auf dem Rücken zu sehen ist. Über das Foto schrieb die Mama: "Die Zeit vergeht so schnell!" Jack kam am 23. August 2024 zur Welt, und seitdem teilt Hailey nur selten private Einblicke in ihr Familienleben.

Jacks Name hat eine tiefere Bedeutung, denn er ehrt Justins Vater Jeremy Bieber, dessen zweiter Vorname Jack lautet. Auch die Initialen "JB", die Jack mit seinem berühmten Papa teilt, wurden bewusst gewählt, da sie in der Familie Tradition haben. Justin hat zwei Halbgeschwister – Jazmyn und Jaxon –, die ebenfalls die Initialen "JB" tragen. Hailey und Justin hatten die Schwangerschaft im März 2024 bekannt gegeben und dabei gleichzeitig einen romantischen Moment geteilt: Die News wurden mit Fotos ihrer Gelübdeerneuerung verkündet, die die Fans ebenfalls begeisterten.

Hinter den Kulissen hatte das Paar jedoch auch mit Herausforderungen zu kämpfen, da Justin in letzter Zeit offen über seine mentale Gesundheit sprach. Immer wieder teilte der Sänger persönliche Gedanken auf seinem Social-Media-Account und reflektierte über seinen Umgang mit Selbstzweifeln und dem Druck der Öffentlichkeit. Trotz allem scheint die Familie Bieber ihr gemeinsames Glück gefunden zu haben. Hailey, die als Model und Unternehmerin erfolgreich ist, gibt Fans gelegentlich Einblicke in ihr Leben mit Baby Jack, hält jedoch sein Gesicht bisher konsequent aus der Öffentlichkeit heraus.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber mit ihrem Sohn, März 2025

https://www.instagram.com/p/DHSJonDPxfL/?img_index=1 Justin Bieber und Hailey Bieber im Disneyland, März 2025

