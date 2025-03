Bei diesem Thema sind sich Michelle und Barack Obama uneinig

Michelle Obama (61) hat verraten, dass es in ihrer Ehe mit Barack Obama (63) ein Thema gebe, bei dem die beiden völlig unterschiedliche Ansichten hätten: die Schlafenszeit. Im Gespräch mit Kylie Kelce (33) für deren "Not Gonna Lie"-Podcast schwärmte Michelle von ihrer Leidenschaft fürs frühe Zubettgehen und nannte dies "die beste Zeit des Tages". "Mein Mann versteht das einfach nicht", lachte die ehemalige First Lady und erklärte, dass Barack sie oft damit aufziehe, wie früh sie abends ins Bett schlüpfe. "Ich liebe es, in kühle, frische Bettlaken zu gleiten", bekannte sie. Dennoch betonte sie, dass sie bei Gästen im Haus gerne engagiert bleibe – doch sobald der Abend ausklinge, sei sie bereit für den Rückzug ins Schlafzimmer.

Es ist nicht das erste Mal, dass Michelle Einblicke in das Privatleben der Obamas gibt. Bereits vor Kurzem sprach sie in ihrem eigenen Podcast über Baracks mangelnde Pünktlichkeit, die zu Beginn ihrer Ehe eine Herausforderung gewesen sei. Sie schilderte anschaulich, wie Barack oft erst kurz vor dem Aufbruch begonnen habe, nach seinen Brillen oder anderen Dingen zu suchen, was sie regelmäßig aus der Ruhe gebracht habe. "Eine Abfahrtszeit bedeutet, dass du schon bereit bist, nicht, dass du erst anfängst, aufzuräumen", erklärte Michelle mit einem Augenzwinkern. Trotz dieser kleinen Konflikte betonte sie auch, dass Barack über die Jahre daran gearbeitet und sich stark verbessert habe. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 1992 habe das Paar gelernt, sich in solchen Punkten anzupassen.

Die Obamas, die seit über 30 Jahren verheiratet sind und zwei gemeinsame Töchter, Sasha (23) und Malia (26), großgezogen haben, zeigen sich trotz gelegentlicher Gerüchte über Eheprobleme in der Öffentlichkeit als Einheit. Michelle und Barack feiern regelmäßig ihre Partnerschaft in sozialen Medien, etwa an Geburtstagen oder Jahrestagen. Zu Michelles Geburtstag im Januar schrieb Barack in einem Instagram-Post, dass sie ihn noch immer umwerfe, und am Valentinstag beteuerten beide ihre Liebe zueinander. Gerade solche kleinen Anekdoten aus ihrem Alltag scheinen für viele Fans ein Zeichen für die Stärke ihrer Beziehung zu sein – ein Paar, das offen damit umgeht, dass auch in einer langen Ehe nicht immer alles perfekt läuft, aber genau das ihren Zusammenhalt ausmacht.

Getty Images Michelle und Barack Obama im Mai 2016

Getty Images Barack Obama mit seiner Frau Michelle und seinen Töchtern Malia und Sasha

