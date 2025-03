Benny Blanco verabschiedet sich von seiner Monobraue

Benny Blanco (37) hat sich von einem markanten Merkmal seiner Erscheinung verabschiedet: seiner Monobraue. Der Musiker und Songwriter, der mit Selena Gomez (32) verlobt ist, nahm die Veränderung in einem humorvollen TikTok-Video auf. Dabei war auch Selena anwesend, die darauf achtete, dass bei der Zupfarbeit "sachte" vorgegangen wurde. "Weil ich ihn liebe", erklärte die Sängerin charmant im Video. Trotz des Eingriffs zeigte sich Benny hinterher skeptisch und bemerkte lachend, dass er selbst keinen Unterschied erkennen könne.

Im Netz sorgte der neue Look von Benny allerdings für ordentlich Begeisterung und Diskussionen. Ein User kommentierte unter dem Video: "Bei allem Respekt, aber ja, wir sehen den Unterschied!" Ein anderer schrieb: "So ein Unterschied, oh mein Gott." Zahlreiche Kommentare auf TikTok und Instagram feierten die Verwandlung und spekulierten über Bennys Gründe für seine neue Erscheinung. Benny selbst hat sich in der Vergangenheit bereits mehrfach humorvoll über die Diskussionen um sein Aussehen geäußert und letztes Jahr im "Whiskey Ginger"-Podcast gescherzt: "Ich glaube, ich bin eigentlich so hässlich und meine Gesichtszüge sind so grotesk, dass ich auf der anderen Seite herausspringe und eben dann ein heißer Typ bin."

Schon vor seiner Verlobung mit Selena Gomez war Benny Blanco kein Unbekannter in der Musikbranche, aber seit ihrer Beziehung steht das Paar noch stärker im Rampenlicht. Vor allem Selena, die als Sängerin und Schauspielerin berühmt wurde, hat sich oft schützend vor Benny gestellt, wenn online über sein Aussehen gewitzelt wurde. Wer die beiden im TikTok-Video zusammen sah, konnte hautnah miterleben, wie sehr ihre Beziehung von Humor, Zuneigung und inniger Liebe geprägt ist.

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco im März 2025

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, März 2025

