Herzogin Meghan soll im Palast mit William geflirtet haben

Herzogin Meghan (43), die seit 2018 mit Prinz Harry (40) verheiratet ist, soll in der Anfangszeit ihrer Beziehung zu Harry eine ungewöhnliche Nähe zu dessen Bruder William (42) gesucht haben. Wie der Adelsexperte Tom Quinn in seinem neuen Buch "Yes, Ma'am: The Secret Life of Royal Servants" verrät, sei Meghan vor allem durch ihre offene und lockere Art aufgefallen. Wangenküsse und herzliche Umarmungen sollen damals im Palast für Gesprächsstoff gesorgt haben. Meghan habe William, der ihren amerikanischen Charme bemerkenswert gefunden haben soll, regelmäßig umarmt haben, wann immer sie ihm begegnet sei. Die Flirtgerüchte, erzählt der Autor, seien damals nicht nur hinter den Palastmauern, sondern auch in der royalen Familie Thema gewesen.

Die Geschichte bekommt eine überraschende Wendung: Bereits zu Unizeiten soll Meghan ein Faible für William gehabt haben. Früheren Kommilitonen zufolge hätte sie ein Poster von ihm in ihrem Zimmer gehabt und sei von dem zukünftigen König fasziniert gewesen. Als sie dann Jahre später Harry kennenlernte, schien die Begeisterung für den Thronfolger auf einer anderen Ebene weiterzuleben. Meghans Umgang mit William, der scheinbar ungezwungen und doch innig gewesen sei, könnte laut den Enthüllungen dazu beigetragen haben, die Beziehung zwischen den Brüdern weiter zu belasten. Harry habe die Gerüchte rund um Meghan und seinen Bruder als unangenehm empfunden, so die Schilderung.

Meghans Nähe zu William und die damit einhergehenden Spekulationen werfen auch ein neues Licht auf ihre Anfänge innerhalb der britischen Königsfamilie. Dass Meghan möglicherweise schon vor ihrem Kennenlernen ein Interesse an William gehabt haben könnte, soll für Aufsehen sorgen. Während die Schauspielerin damals neu in die Welt der Royals eingetaucht sei, soll ihre umgängliche Art nicht bei allen auf Anklang gestoßen sein. Für William, der sonst an das strenge Protokoll gewöhnt gewesen sei, habe dies jedoch als eine erfrischende Abwechslung gegolten. Die Gerüchte über eine mögliche Zuneigung und die spätere Funkstille zwischen Harry und William werfen erneut Fragen über den tatsächlichen Zustand der Beziehung der Brüder auf.

Getty Images Prinz William und Herzogin Meghan in London im April 2018

Getty Images Prinz William, Herzogin Meghan und Prinz Harry im Juli 2018 in London

