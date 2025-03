Im sexy Badeanzug: Georgina Fleur posiert mit MAGA-Cap

In einem neuen Clip auf TikTok präsentiert sich Georgina Fleur (34) sexy im Badeanzug, während sie sich in einer Eisdiele am Strand eine Kugel Eis bestellt. Doch abgesehen von ihren verführerischen Kurven sorgt sie mit etwas ganz anderem für Aufsehen: ihrer Kopfbedeckung. Zu dem weißen Badeanzug mit dekorativen, goldenen Seesternen kombiniert das Reality-Sternchen nämlich eine "Make America Great Again"-Cap. Die MAGA-Kappe wurde während der Präsidentschaftskampagne von Donald Trump (78) im Jahr 2016 eingeführt und trägt meist auf rotem Grund den prägnanten Wahlkampfslogan in weißen Versalien.

Den Kommentaren unter dem Beitrag nach zu urteilen, sind die meisten ihrer Follower über die Kopfbedeckung der Dubai-Auswanderin erschrocken. "Oje, der Spruch auf der Cap", "Ist die Mütze dein Ernst?" und "Ich fand dich echt mal cool! Sehr traurig!" lauten nur einige der enttäuschten Fan-Reaktionen unter dem Video. Eine Handvoll User feiern die Message der Kappe offenbar, wie sie in Kommentaren wie "Nur schon wegen der Cap folge ich dir jetzt" und "Sympathische Cap" zum Ausdruck bringen.

Outet sich Georgina damit als Trump-Befürworterin? Bei einem Blick in ihre Instagram-Gefolgt-Liste wäre das zumindest denkbar. Dort hat sie nicht nur den Account vom amtierenden US-amerikanischen Präsidenten abonniert, sondern auch die Seiten seiner Töchter Tiffany (31) und Ivanka (43), seines Sohns Donald Jr. (47) sowie seiner Schwiegertochter Lara (42). Andererseits: Vielleicht wollte die einstige Dschungelcamp-Kandidatin mit der kontroversen Cap lediglich für etwas Aufsehen sorgen. Es wäre zumindest nicht das erste Mal, dass sie wegen einer fragwürdigen Aktion in den Schlagzeilen landet. Zuletzt wurde ein Zoobesuch in Dubai heiß diskutiert, nachdem sie ihn in den sozialen Medien teilte.

Amazon Prime Video Georgina Fleur, "The 50"-Kandidatin

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Realitystar

