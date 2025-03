Katy Perry macht Assistentin mit Pickel-Cupcakes eine Freude

Katy Perry (40) bereitete ihrer persönlichen Assistentin Tamara zu ihrem Geburtstag eine ganz besondere Überraschung. Die Sängerin schenkte ihr skurrile Pickel-Cupcakes, die auf den ersten Blick an Szenen aus der Show der berüchtigten US-TV-Bekanntheit "Dr. Pimple Popper" erinnern. Diese bunten Küchlein waren nicht nur ein optisches Highlight, sondern sorgten auch für einen Soundeffekt, der an das Platzen von Mitessern erinnerte. Katy dokumentierte die amüsanten Reaktionen auf das kreative Dessert in einem kurzen Clip auf Instagram und teilte ihn mit ihren Followern – zur großen Begeisterung ihrer Fans.

Dass Tamara an ihrem Geburtstag ausgefallene Süßspeisen von der Musikerin bekam, ist nichts Neues: In dem Video verriet Katy, dass sie ihre Assistentin in der Vergangenheit mit Kuchen überraschte, die unter anderem wie ein Fuß, ein Steak oder ein Zeh aussahen. "Es ist Tradition, dass ich Tamara zu ihrem Geburtstag die widerlichsten Kuchen backe!", lachte das Gesangstalent in der Aufnahme.

Katy blieb mit dieser Aktion ihrem ohnehin humorvollen Ruf treu – und ihrer Vorliebe, Essen und ihre Kreativität miteinander zu kombinieren. Schon in der Vergangenheit tobte sich die Partnerin von Orlando Bloom (48) häufiger kulinarisch aus – auch was ihre Garderobe betraf. 2012 schlüpfte Katy beispielsweise in ein Popcorn-Kleid. Anlass dafür war die Premiere ihres Films "Katy Perry: Part Of Me".

Instagram / katyperry Katy Perry mit einem Pickel-Cupcake, März 2025

Getty Images Sängerin Katy Perry, Juni 2012

