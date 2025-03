Prinz Harry plant angeblich eine Doku über Prinzessin Diana

Prinz Harry (40) sorgt erneut für Gesprächsstoff! Wie Insider berichten, arbeitet der Royal ohne seine Ehefrau Meghan Markle (43) an einer Netflix-Dokumentation, die das Leben seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36) beleuchten soll. Die Veröffentlichung des Formats soll zum 30. Todestag der "Königin der Herzen" für das Jahr 2027 geplant sein. Harry ist dabei wohl nicht nur als Erzähler, sondern auch als Co-Produzent der Dokumentation eingebunden, wie Daily Express berichtet. Ziel des Projekts sei es, einen intimen und persönlichen Blick auf das Leben von Diana zu werfen. Die Quelle enthüllt: "Harry ist einzigartig positioniert, um nicht nur über die Frau zu sprechen, die ihn großgezogen hat, sondern auch über ihren kulturellen Einfluss."

Noch gibt es keine offizielle Bestätigung von Netflix oder dem Prinzen selbst. Allerdings zeigt der Streaming-Riese großes Interesse an einer erneuten Zusammenarbeit mit Harry und Meghan, nachdem frühere Projekte – darunter die kontroverse Doku "Harry & Meghan" – Erfolge bei den Zuschauern feierten. Laut dem Bericht könnte die Diana-Doku nicht nur das Publikum emotional berühren, sondern auch die angespannte Beziehung zwischen Harry und seinem Bruder Prinz William (42) positiv beeinflussen. Dianas tragischer Tod im Jahr 1997, bei dem sie von Paparazzi in einen tödlichen Autounfall gehetzt wurde, bleibt bis heute ein einschneidendes Erlebnis für die Brüder, die damals gerade einmal 15 und 12 Jahre alt waren.

Während Harry offenbar mit dem Gedanken spielt, die bewegende Geschichte seiner Mutter auf die Leinwand zu bringen, gibt es hinter den Kulissen völlig andere Ideen für potenzielle Shows. Vor Kurzem tauchten Berichte auf, dass Netflix ein großes Interesse an einem möglichen neuen Projekt habe, sollte es jemals zu einer Scheidung zwischen dem Prinzen und Meghan kommen. Wie die Journalistin Marina Hyde im "The Rest is Entertainment"-Podcast verriet, seien vertragliche Anpassungen vorgenommen worden, die dem Streaming-Giganten ein Vorrecht auf die Berichterstattung dieser potenziellen Trennung sichern könnten.

Getty Images Prinzessin Diana, Andrew Gailey, Prinz Charles, Prinz Harry und Prinz William, 1995

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Invictus Games 2025

