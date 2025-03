Tschüss Romanze: George Clooney will nur noch ernste Rollen

George Clooney (63) kündigt in einem Interview an, keine romantischen Komödien mehr drehen zu wollen. Der Schauspieler, der vor allem mit Filmen wie "Out of Sight" und "Ticket to Paradise" in diesem Genre bekannt wurde, erklärt gegenüber dem CBS-Format "60 Minutes" seine Entscheidung. "Ich bin 63 Jahre alt. Ich versuche nicht, mit 25-jährigen Hauptdarstellern zu konkurrieren", sagt George und betont, dass er sich auf andere Projekte konzentrieren wolle. Bereits in den vergangenen Jahren nahm er kaum noch Rom-Com-Rollen an.

Sein Fokus liegt aktuell auf ganz anderen Projekten: So wird George in Kürze am Broadway debütieren, wo er in einer Bühnenadaption seines Oscar-nominierten Films "Good Night, And Good Luck" die Hauptrolle übernimmt. Im Originalfilm aus dem Jahr 2005 hatte er noch eine Nebenrolle gespielt und die Regie geführt. Die Entscheidung, jetzt auf die Bühne zu gehen, begründet er ebenfalls im Interview: "Mit 42 hätte ich die nötige Ernsthaftigkeit für eine Rolle wie diese nicht gehabt." Neben dem Broadway-Projekt arbeitet der Star auch an einer kommenden Netflix-Produktion unter der Regie von Noah Baumbach (55), bei der er an der Seite von weiteren Hollywood-Größen wie Adam Sandler (58) und Greta Gerwig (41) spielen wird.

Auch privat hat sich Georges Leben in den vergangenen Jahren stark verändert. Seit seiner Hochzeit mit der internationalen Menschenrechtsanwältin Amal Clooney (47) im Jahr 2014 und der Geburt ihrer Zwillinge Alexander und Ella konzentriert sich der Schauspieler zunehmend auf seine Familie. "Mein Leben hat sich komplett gewandelt", erklärte er bereits früher in Interviews. Während er lange als Hollywoods begehrtester Junggeselle galt, genießt er heute sein Familienglück und scheint beruflich durch den Wechsel zu ernsteren Projekten eine neue Richtung eingeschlagen zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images George Clooney, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images George Clooney und Amal Clooney im Dezember 2022

Anzeige Anzeige