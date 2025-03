Vor ihrem Tod: Gene Hackmans Frau Betsy fühlte sich verfolgt

Gene Hackmans (✝95) Frau Betsy Arakawa Hackman soll in den Wochen vor ihrem Tod von einer tiefen Beunruhigung geplagt worden sein. Wie aus veröffentlichten Bodycam-Aufnahmen hervorgeht, die Fox News vorliegen, berichtete die Pianistin ihrem Friseur von mehreren beunruhigenden Begegnungen mit einem unbekannten Mann. Laut ihrem Stylisten habe Betsy im Dezember bemerkt, dass ein Fremder sie und ihren Mann zweimal von ihrem Zuhause in Santa Fe aus verfolgte, unter anderem bis nach White Rock, wo das Paar zu Mittag gegessen hatte. Der Mann hatte offenbar Fotos von Gene dabei und forderte ihn auf, diese zu signieren.

Bei einer anderen Gelegenheit tauchte derselbe Mann an einem weiteren Ort auf und wollte dem Paar eine Flasche Wein überreichen, was sie jedoch ablehnten. Der Bekannte der Familie Hackman berichtete, dass Betsy sich darüber besorgt zeigte, wie viel der Mann über ihr Leben wusste, darunter auch, welches Auto sie fuhren. Nach dem Tod des Paares beantragten die Anwälte des Nachlasses der Hackmans, die Veröffentlichung weiterer Aufnahmen und Berichte zu verhindern. Eine einstweilige Verfügung untersagte vorerst die Herausgabe von Aufnahmen, die Bilder der Leichen oder des Hauses der beiden zeigen könnten, sowie detaillierte Autopsieberichte.

Der plötzliche Verlust des Paares schockierte die Gemeinde in Santa Fe, die sich an die liebevolle Beziehung von Gene und Betsy erinnerte. Freunde und Nachbarn beschrieben die beiden als eine inspirierende Einheit, die einander ergänzte und motivierte. Das Paar war bekannt für seine Gastfreundschaft und den engen Kontakt zur Nachbarschaft. Stuart Ashman, ein früherer Direktor des Santa Fe Museums der Schönen Künste, erinnerte sich in der Spezialreportage "The Last Days of Gene Hackman" rührend an den Schauspieler zurück. "Wenn er mit dir sprach, warst nur du wichtig", berichtete er.

ActionPress / ALL ACTION Schauspieler Gene Hackman und seine Frau Betsy

Getty Images Gene Hackman, Schauspieler