Gene Hackman und seine Frau Betsy hatten tiefe Verbindung

Gene Hackman (✝95) und seine Frau Betsy wurden Ende Februar tot in ihrem gemeinsamen Haus in Santa Fe, New Mexico, aufgefunden. Wie am 18. März in einer Spezialreportage "The Last Days of Gene Hackman" von ABC News enthüllt wurde, starb Betsy am 12. Februar im Alter von 65 Jahren am Hantavirus, einer Krankheit, die durch Nagetiere übertragen wird. Gene, der am 1. Februar 95 Jahre alt geworden war, starb eine Woche später. Laut Gerichtsmedizin litt er an Herzkrankheiten, Bluthochdruck und fortgeschrittener Alzheimer-Krankheit. Freunde des Paares, darunter ihr Immobilienmakler Kevin Bobolosky, erinnerten sich in der Reportage an die tiefe Verbundenheit der beiden.

Gene und Betsy lernten sich Ende der 1980er Jahre in einem Fitnessstudio in Kalifornien kennen, wo sie damals arbeitete. 1991 heirateten sie und lebten viele Jahre lang auf einem großen Anwesen in Santa Fe. Freunde beschrieben Betsy als talentierte Musikerin, die unter anderem mit dem Honolulu Philharmonic Orchestra gespielt hatte, und Gene als äußerst einfühlsamen Mann. Stuart Ashman, ein früherer Direktor des Santa Fe Museums der Schönen Künste, lobte Genes Großzügigkeit und Zugewandtheit: "Wenn er mit dir sprach, warst nur du wichtig." Betsy soll sich liebevoll um das Haus gekümmert haben, während Gene abseits seiner Karriere eine Leidenschaft für die Malerei entwickelte.

Freunde berichteten, dass Betsy Genes Faszination für Kunst und das zurückgezogene Leben in Santa Fe teilte. In ihrer Gemeinde galten die beiden als warmherziges, geschätztes Paar. Stephan Marshall, ein enger Bekannter, sagte in der ABC-Reportage, dass Gene unglaublich stolz auf Betsys musikalische Karriere gewesen sei. Marshall zollte dem Paar Tribut, indem er die Tragik ihrer kurzen Trennung durch den Tod Betsys hervorhob: "Niemand hätte erwartet, dass sie ihn nicht überlebt." Die beiden wurden als Seelenverwandte beschrieben, die bis zuletzt eine außergewöhnliche Verbindung pflegten.

Getty Images Gene Hackman bei den Golden Globe Awards, 2003

Getty Images Gene Hackman im Februar 2005