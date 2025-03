Niedrige Zuschauerzahlen: Herzogin Meghans Show enttäuscht

Herzogin Meghan (43) hat mit ihrer neuen Netflix-Serie "With Love, Meghan" einen eher enttäuschenden Start hingelegt. Gemäß den Daten des Analyseunternehmens Samba TV schalteten lediglich 526.000 Haushalte in den ersten fünf Tagen nach der Premiere ein. Die im Jahr 2022 erschienene Dokumentation "Harry & Meghan", in der Meghan und ihr Ehemann Prinz Harry (40) offen über ihre Erfahrungen als Royals berichteten, erreichte dagegen 2,1 Millionen Zuschauer.

Kritiker bemängeln, dass "With Love, Meghan" den royalen Kontext vermissen lässt, der die Herzogin einst für die Zuschauer so interessant gemacht habe. "Ohne die britische Königsfamilie fehlt ihrer Marke das Besondere", erklärte Royal-Expertin Kinsey Schofield gegenüber Fox News Digital. Die Show, die Kulinarik und Alltagsgeschichten thematisiert, fand weder in den USA noch in Großbritannien großen Anklang. Medienexperten zufolge habe Meghan, die früher als erfolgreiche Schauspielerin in der Serie Suits bekannt war, Schwierigkeiten, die Sympathien des Publikums für sich zu gewinnen. In ihrem Podcast "Confessions of a Female Founder", der am 8. April erscheinen wird, plant sie Gespräche mit weiblichen Unternehmerinnen – ein weiterer Versuch, ihr Image neu zu definieren.

Seit ihrem Ausscheiden als ranghohe Royals und dem Umzug nach Kalifornien im Jahr 2020 haben Meghan und Harry mehrere Projekte gestartet, einschließlich Harrys Herzensprojekt "Heart of Invictus", das auf Netflix ebenfalls keine großen Erfolge verzeichnete. Meghan, die 2018 den britischen Prinzen heiratete, polarisiert stark: Während einige ihre Offenheit schätzen, kritisieren andere ihren Umgang mit der königlichen Familie. Die zweifache Mutter verfolgt jedoch unbeirrt ihr Ziel, ihre Marke weiter aufzubauen. Ob der Herbststart der zweiten Staffel von "With Love, Meghan" mehr Resonanz finden wird, bleibt abzuwarten.

Getty Images Herzogin Meghan, August 2024

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2022

