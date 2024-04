Nicky Hilton und ihre Tochter besuchen Modenschau für Hunde!

Nicky Hilton (40) hat ein Herz für Hunde. Mit ihrer ältesten Tochter Lily-Grace besucht sie jetzt eine Modenschau für Vierbeiner. Die Siebenjährige klammert sich auf einem Schnappschuss vom Event an den Arm ihrer Mama und lächelt etwas schüchtern. Zu dem schicken Anlass präsentiert sich die Geschäftsfrau in einem schwarz-weißen Ensemble, das aus einer Röhrenjeans, einem kurzen Spitzenkleid und einem Blazer mit einer großen Schleife besteht. Dazu kombiniert sie weiße Pumps mit schwarzer Spitze. Ihr Mini-Me trägt einen beigen Rock und ein langärmliges Shirt. Anders als ihre Mama setzt sie bei ihren Schuhen auf Bequemlichkeit und entscheidet sich für klassische Chucks.

Bei der Veranstaltung von Designerin Patricia Field (82) steht nicht die Mode im Vordergrund, sondern die Models: Über den Laufsteg tapsen nur alte Hunde, um auf die vielen betagten Tiere in Tierheimen aufmerksam zu machen. Nickys Schwester Paris Hilton (43) kennt sich mit alternden Hunden aus. Eines ihrer geliebten Haustiere verstarb im Mai 2023. Auf Instagram schrieb sie zu dieser tragischen Nachricht: "Heute bricht mein Herz, weil ich mich von meiner kostbaren Chihuahua-Hündin Harajuku Bitch verabschiede. Unglaubliche 23 Jahre lang füllte sie mein Leben mit so viel Liebe, Loyalität und unvergesslichen Momenten."

Mit ihrer Liebe zu Vierbeinern scheint das ehemalige It-Girl auch ihre Nichte angesteckt zu haben. "Lily-Grace freut sich immer, wenn Tante Paris vorbeikommt, weil sie Tiere liebt und Paris ihre Hunde immer dabei hat", hatte Nicky 2018 gegenüber People verraten. Damals hatte ihre Schwester noch nicht in New York gelebt, sodass sie ihre Verwandten nur bei Besuchen zu Gesicht bekommen hatte. Inzwischen leben beide Töchter von Kathy Hilton (65) mit ihren Familien in der Großstadt.

Instagram / parishilton Paris Hilton, TV-Bekanntheit

Getty Images Paris Hilton und Nicky Hilton

