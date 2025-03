Biopic: Für Britney Spears ist "Versagen ist keine Option"

Britney Spears (43) scheint bereit für das nächste große Kapitel ihrer Karriere zu sein: die Verfilmung ihrer Autobiografie "The Woman in Me". Obwohl das Projekt derzeit noch in einer frühen Phase ist und weder Drehstart noch Besetzung feststehen, soll die Sängerin eng in den Entwicklungsprozess eingebunden sein. Eine Quelle verriet dem OK-Magazine, dass die Sängerin sich der finanziellen Bedeutung des Projekts völlig bewusst sei: "Versagen ist keine Option", so der Insider. Britney plane, eng mit dem Regisseur Jon M. Chu (45) zusammenzuarbeiten und zu gewährleisten, dass der Film nicht nur künstlerisch überzeugt, sondern sich auch finanziell auszahlt.

Mit der Memoiren-Verfilmung folgt Britney einem Trend: Filme wie "Bohemian Rhapsody" über die Band Queen und "A Complete Unknown" über Bob Dylan (83) haben nicht nur an den Kinokassen geglänzt, sondern auch einen enormen Anstieg der Streaming-Zahlen der Musik der jeweiligen Künstler bewirkt. Ein Insider erklärte, dass Britney bewusst sei, wie lukrativ ein solcher Erfolg sein kann, und dass sie die Fehler anderer Projekte, wie etwa die gescheiterte Madonna (66)-Verfilmung, vermeiden wolle. Auch wenn noch offen ist, wer die Pop-Ikone auf der Leinwand verkörpern wird, stehen angeblich prominente Namen wie Emma Roberts (34) und Millie Bobby Brown (21) zur Debatte.

Dass Britney auch in Besetzungsfragen involviert ist, wurde bereits vor einiger Zeit bekannt, als sie sich skeptisch zu Millies Ambitionen äußerte. Die Schauspielerin, die in "Stranger Things" bekannt wurde, hatte öffentlich ihr Interesse an der Hauptrolle bekundet. Britney soll jedoch nicht überzeugt gewesen sein und betont haben, dass sie besonders vorsichtig mit der Verfilmung ihrer Lebensgeschichte sei. Diese Haltung spiegelt die Kontrolle wider, die Britney nach Jahren im Rampenlicht und einer umstrittenen Vormundschaft nun über ihre Karriere zurückgewonnen hat. Nachdem sie in ihrem Leben so oft fremdbestimmt wurde, dürfte das Biopic für Britney eine Art Rückeroberung ihrer Identität sein.

Instagram / britneyspears Britney Spears, November 2024

Getty Images Britney Spears, Sängerin

