Schlag auf Schlag: Auch die Promis müssen "The 50" verlassen

Bei The 50 haben die Realitystars keine Ruhe. Eine Challenge folgt der anderen – und so geht es auch mit den Exits Schlag auf Schlag. In Folge drei steht somit schon die nächste Eliminierung an. Zuerst müssen die Teilnehmer in einem Spiel ihr Geschick unter Beweis stellen: Sie sollen einen regenbogenfarbenen, sich bewegenden Stab ins Gleichgewicht bringen, doch das will einigen nicht gelingen. Leyla Lahouar (28), Christin Okpara (29), Tara Tabitha (32), Laura Maria Lettgen, Georgina Fleur (34), Verena Kerth (43), Claudia Obert (63), Iris Klein (57), Kader Loth (52), Brenda Patea (31) und Milo Moiré schaffen die Challenge nicht und müssen um ihren Verbleib im portugiesischen Schloss bangen.

Die zwölf Kandidatinnen stehen somit auf der Abschussliste, doch sechs von ihnen bekommen die Chance, von den übrigen "The 50"-Teilnehmern, die das Spiel gewonnen haben, durch ein Voting gerettet zu werden. Leyla, Georgina, Claudia, Iris, Kader und Brenda dürfen sich über ausreichend rettende Stimmen freuen. Christin, Milo, Verena, Tara, Laura und Christina wurden jedoch nicht von ihren Mitstreitern gerettet. Für diese sechs Trash-TV-Bekanntheiten ist die Zeit bei "The 50" also schon wieder vorbei.

Die sechs Damen sind aber nicht die ersten, die die Show verlassen. Für einige Reality-TV-Sternchen war die "The 50"-Reise schon früher vorbei. Bereits in der zweiten Folge mussten acht Kandidaten die Koffer schon wieder packen, bevor sie überhaupt erst so richtig angekommen waren. Nachdem sie das erste Showspiel vergeigt hatten, mussten Jürgen Milski (61), Nikola Glumac (29), Paulina Ljubas (28), Ryan Wöhrl, Oliver Sanne (38), Patrick Romer (29), Sandra Sicora (32) und Xander Stephinger das Amazon-Prime-Video-Format verlassen, denn sie wurden nicht von ihren übrigen Mitstreitern mithilfe des Votings gerettet.

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Laura Maria Lettgen, "The 50"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Christin Okpara, "The 50"-Kandidatin

Anzeige Anzeige